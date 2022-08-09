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09:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенита» нет даже в тройке! Когда такое было в последний раз и кто его тогда опережал

За четыре года при Семаке клуб всего в четвёртый раз выпал из топ-3 по итогам тура.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

После очередного тура таблица РПЛ приобрела неожиданный вид — чемпион страны оказался за пределами первой тройки. Понятно, что чемпионат стартовал менее четырёх недель назад и «Зенит» наверняка обойдёт всех конкурентов. Но нахождение петербургского клуба на четвёртом месте — редкий случай для последних лет.

В сезоне-2019/2020 «Зенит» трижды покидал первую тройку. Но выиграл чемпионат с огромным отрывом

В прошлом сезоне «Зенит» ни разу за 30 туров не упал ниже второго места. Да и лидерство за весь чемпионат он потерял всего дважды. В сезоне-2020/2021 команда Сергея Семака не опускалась ниже третьей строчки в таблице. Последний раз «Зенит» находился за пределами первой тройки в октябре 2019 года — после 12 туров команда располагалась на четвёртом месте.

Впрочем, на тот момент сразу у четырёх команд было по 26 очков, и сине-бело-голубые уступали соперникам лишь по дополнительным показателям. Лидировали в турнире «Локомотив», «Ростов» и «Краснодар». А за тур до этого «Зенит» и вовсе располагался на пятом месте, но отставание от лидера составляло всего два очка. Вообще, по ходу того чемпионата клуб из Санкт-Петербурга три раза находился за пределами первой тройки.

Вот как выглядела верхняя часть таблицы по итогам семи туров. Одинаковые показатели сразу у пяти клубов, а ЦСКА и тульский «Арсенал» отставали от группы лидеров на одно очко. Лидера от седьмой команды чемпионата отделял всего один балл — вот это плотность! «Зенит» опустился на пятое место после того, как проиграл на выезде «Уфе» (0:1).

МестоКомандаМатчиОчки
1Краснодар714
2Спартак714
3Ростов714
4Локомотив714
5Зенит714

После этого команда Семака выиграла три матча подряд, в том числе в Москве у «Спартака» (1:0). Помните ту чудо-пушку Юрия Жиркова после розыгрыша углового? А затем «Зенит» поиздевался над «Арсеналом» и «Рубином» — две победы с общим счётом 8:1. В 11-м туре петербургский клуб оступился в Москве и проиграл «Локомотиву» (0:1), из-за чего снова скатился на пятое место. Но давайте опять обратим внимание на плотность в таблице. Да, «Зенит» на пятой строчке, но лидирующий ЦСКА опережает его всего на два очка. Разве это отставание, когда дистанция пройдена всего на одну треть?

МестоКомандаМатчиОчки
1ЦСКА1125
2Локомотив1123
3Ростов1123
4Краснодар1123
5Зенит1123

По итогам 11 туров у «Зенита» было два поражения. С этого момента сине-бело-голубые больше не проигрывали и потеряли очки всего четыре раза. В 12-м туре «Зенит» удачно съездил в Екатеринбург — победа со счётом 3:1. А забивали те, кого в команде уже нет. Иванович и Оздоев в первом тайме, Азмун — во втором.

Победа позволила петербуржцам подняться на четвёртую строчку, поскольку ЦСКА проиграл дома «Ростову» (1:3). До сезона-2022/2023 «Зенит» из первой тройки больше выпадал.

МестоКомандаМатчиОчки
1Зенит3072
2Локомотив3057
3Краснодар3052
4ЦСКА3050
5Ростов3045

В 13-м туре «Зенит» уничтожил в Петербурге «Ростов» (6:1) и поднялся на второе место, а ещё через неделю вернул себе лидерство. С того момента и до конца чемпионата команда Семака ни разу не упала с первой строчки. Любопытно, что в том сезоне «Зенит» так и не обыграл «Уфу» (0:1, 0:0) и «Ахмат» (0:0, 1:1). Ниже — верхняя часть итоговой таблицы в сезоне-2019/2020. Благодаря солидному выступлению во втором круге «Зенит» значительно опередил всех соперников.

При Манчини клуб не был в тройке больше двух месяцев. После этого — четыре чемпионских титула с Семаком

Сезон-2017/2018 — самый неудачный для «Зенита» за последние годы. Под руководством Роберто Манчини команда заняла всего лишь пятое место в РПЛ. До 21-го тура петербургский клуб не выпадал из топ-2, однако заключительную часть турнира провёл хуже конкурентов. Давайте взглянем, как выглядела верхняя часть таблицы по итогам 20 туров. «Локомотив» обеспечил себе неплохое преимущество, а вот дальше всё достаточно плотно.

МестоКомандаМатчиОчки
1Локомотив2045
2Зенит2037
3Спартак2037
4Краснодар2036
5ЦСКА2035

В 20-м туре «Зенит» играет дома вничью с «Амкаром» (0:0), а через неделю завершает с аналогичным результатом выездную игру с «Ростовом». Из-за этих осечек клуб из Петербурга падает на пятую строчку. До конца чемпионата «Зенит» потеряет ещё много очков и больше не вернётся в тройку. А на финише турнира сине-бело-голубые пропустят «Краснодар» на четвёртое место. Получается, «Зенит» не был в тройке в течение двух с половиной месяцев (с начала марта по середину мая). Сейчас такое представить невозможно. Вот как выглядела итоговая таблица в сезоне-2017/2018.

МестоКомандаМатчиОчки
1Локомотив3060
2ЦСКА3058
3Спартак3056
4Краснодар3054
5Зенит3053

После этого «Зенит» взял четыре чемпионских титула подряд. В сезоне-2018/2019 клуб лидировал с первого и до последнего тура, а ближайший преследователь («Локомотив») отстал на восемь очков. Сейчас, конечно, нет смысла делать какие-то глобальные выводы по итогам четырёх туров. «Зенит» всё ещё главный фаворит чемпионата, и многим кажется, что его возвращение на первое место — дело времени. К тому же команда Семака пропустила всего один мяч (меньше всех в РПЛ). Но нельзя не отметить тот факт, что «Зенит» выпал из первой тройки. Всё-таки это достаточно редкое для нашего футбола событие — такого не было почти три года.

Кирилл Закатченко

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