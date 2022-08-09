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12:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболист «Спартака» признался, что его зарплата выросла в 188 раз

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, как увеличилась его зарплата после перехода в московский клуб. Тигиев выступал за «Спартак» с 2017 по 2021 год.

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Источник: РИА "Новости"

«Во сколько раз у меня увеличилась зарплата после перехода в “Спартак”? Скажу, во сколько раз по сравнению с “Торпедо”. Надо считать. В 188 раз. Когда кто-то говорит, что у меня снесло крышу, то я бы просто посмотрел на него на моем месте. Андреев (агент игрока — прим. ред.) хотел меня предостеречь от всего этого, говорил: “Георгий, у тебя будет хорошая зарплата, в Москве много соблазнов…” Я отвечал, что это не про меня. Первое время это и было не про меня, а потом как раз-таки про меня», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Помимо «Спартака» Тигиев выступал за московское «Торпедо», «Анжи», «Крылья Советов» и минское «Динамо». Сейчас защитник играет в Медиалиге.

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