Экс-футболист «Спартака» признался, что его зарплата выросла в 188 раз

«Во сколько раз у меня увеличилась зарплата после перехода в “Спартак”? Скажу, во сколько раз по сравнению с “Торпедо”. Надо считать. В 188 раз. Когда кто-то говорит, что у меня снесло крышу, то я бы просто посмотрел на него на моем месте. Андреев (агент игрока — прим. ред.) хотел меня предостеречь от всего этого, говорил: “Георгий, у тебя будет хорошая зарплата, в Москве много соблазнов…” Я отвечал, что это не про меня. Первое время это и было не про меня, а потом как раз-таки про меня», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».