В «Химках» подтвердили, что Сергей Юран покинет пост главного тренера команды

«Все развиваются, и “Химки” тоже. Когда мы договаривались с Сергеем Николаевичем, наша команда переживала непростые времена, мы находились на последнем месте. Как в первый, так и во второй раз инициатором приглашения Юрана был я. Я безумно благодарен этому человеку и за его профессиональные качества, и за человеческую позицию.

Когда мы договаривались, мы говорили о краткосрочном взаимодействии — оставлении команды в элите и подготовке к сезону. Сейчас мы по обоюдному согласию пришли к тому, что нам необходимо расстаться. Вчера мы договорились, в ближайшее время будут подписаны необходимые документы. Безусловно, будет компенсация, потому что она была предусмотрена по контракту», — сказал Терюшков в эфире ток-шоу «Есть тема» на федеральном спортивном телеканале.