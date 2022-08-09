В «Химках» подтвердили, что Сергей Юран покинет пост главного тренера команды
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что Сергей Юран покинет пост главного тренера команды.
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что Сергей Юран покинет пост главного тренера команды.
«Все развиваются, и “Химки” тоже. Когда мы договаривались с Сергеем Николаевичем, наша команда переживала непростые времена, мы находились на последнем месте. Как в первый, так и во второй раз инициатором приглашения Юрана был я. Я безумно благодарен этому человеку и за его профессиональные качества, и за человеческую позицию.
Когда мы договаривались, мы говорили о краткосрочном взаимодействии — оставлении команды в элите и подготовке к сезону. Сейчас мы по обоюдному согласию пришли к тому, что нам необходимо расстаться. Вчера мы договорились, в ближайшее время будут подписаны необходимые документы. Безусловно, будет компенсация, потому что она была предусмотрена по контракту», — сказал Терюшков в эфире ток-шоу «Есть тема» на федеральном спортивном телеканале.
Также он добавил, что команду может в ближайшее время возглавить Николай Писарев.
«Сейчас не исключаю возможности, что Николай Писарев в ближайшее время, сегодня-завтра может возглавить команду. Слухи, которые ходили, не соответствуют действительности. Юран всегда развивал всех игроков, ставил в состав тех, кто попадал туда согласно спортивной составляющей. Илья Садыгов (сын инвестора “Химок” Туфана Садыгова — прим. “СЭ”) выходил в старте и забивал Игорю Акинфееву, с “Крыльями Советов” он тоже играл. Кто на сколько готов — тот и выходит, претензий к Юрану тут быть не может. У нас нет никаких конфликтов. Мы говорили о краткосрочном взаимодействии, все задачи выполнены», — добавил Терюшков.
Сергей Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года. После 4 туров сезона-2022/23 в РПЛ подмосковная команда занимает 7-е место в турнирной таблице с 7 очками.