Fan ID получили 150 тысяч человек. С ним оформлено 100 тысяч билетов, абонементов и аккредитаций
Премьер-лига: таблица и календарь
Стало известно, сколько человек уже оформили паспорт болельщика для посещения матчей Мир РПЛ.
Стало известно, сколько человек уже оформили паспорт болельщика для посещения матчей Мир РПЛ.
«Электронную карту на сегодня оформили уже 150 тысяч человек», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры РФ.
В ведомстве отметили, что с использованием Fan ID в общей сложности оформлено 100 тысяч билетов, абонементов и аккредитаций.
С декабря 2022 года система заработает на всех стадионах РПЛ.