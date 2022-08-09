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16:29 (мск), источник: Sports.Ru

Fan ID получили 150 тысяч человек. С ним оформлено 100 тысяч билетов, абонементов и аккредитаций

Стало известно, сколько человек уже оформили паспорт болельщика для посещения матчей Мир РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Электронную карту на сегодня оформили уже 150 тысяч человек», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры РФ.

В ведомстве отметили, что с использованием Fan ID в общей сложности оформлено 100 тысяч билетов, абонементов и аккредитаций.

С декабря 2022 года система заработает на всех стадионах РПЛ.

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