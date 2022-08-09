Сергей Юран не задерживается в «Химках»

«Химки» и тренер Сергей Юран продолжили странную традицию расставаний, которые никак не связаны со спортивными показателями. В третий раз за свою карьеру он был отправлен в отставку с поста наставника подмосковного клуба, несмотря на хорошие результаты на старте очередного чемпионата России по футболу — семь очков в четырех турах. Сменщиком Юрана, видимо, станет другой известный в прошлом игрок — Николай Писарев, в чьем послужном списке есть достижения с молодежной сборной страны, но нет никаких достижений на клубном уровне.

Информацию о том, что Сергей Юран покидает пост главного тренера «Химок», подтвердил, выступая на «Матч ТВ», член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков. По его словам, решение об отставке было принято «по обоюдному согласию»: «В ближайшее время будут подписаны документы, компенсация будет выплачена». При этом Роман Терюшков дал понять, что не считает случившееся чрезвычайным происшествием.

Господин Терюшков утверждает, что при назначении Сергея Юрана в феврале вместо Игоря Черевченко стороны с самого начала «говорили о краткосрочном взаимодействии: сохранение места в элите и подготовка к новому сезону».

Впрочем, едва ли это объяснение звучит для тех, кто внимательно следит за отечественным футболом, убедительнее, чем экзотические версии насчет причин увольнения Юрана, которые выдвигали различные источники: от недоверия к выступающему за «Химки» Илье Садыгову, сыну теневого инвестора клуба Туфана Садыгова, до участия специалиста в скандалах, связанных с судейством, в недавнем прошлом.

Отставка Сергея Юрана — уже вторая в Российской премьер-лиге в нынешнем сезоне, притом что в чемпионате сыграно всего четыре тура. За несколько часов до Юрана своего поста лишился тренировавший «Урал» другой знаменитый игрок сборных СССР и России — Игорь Шалимов. Но в случае с Шалимовым ситуация выглядела очевидной: «Урал» проиграл все четыре своих матча. А вот показатели «Химок» даже не намекали на возможное недовольство их менеджмента эффективностью тренера, который, удержав в предыдущем сезоне клуб в элите, в текущем сезоне был вполне успешен. В стартовых матчах первенства химчане набрали семь очков, уступив только в выездном матче с «Ростовом» и добившись в первом туре ничьей во встрече с действующим обладателем титула «Зенитом».

Правда, как ни парадоксально, даже это обстоятельство не превращает случай с Сергеем Юраном в экстраординарный из-за странного бэкграунда.

Дело в том, что увольнять Юрана, не обращая внимания на спортивные результаты, стало для «Химок» чем-то наподобие традиции.

Впервые его пригласили в этот клуб еще летом 2008 года, посреди проводившегося в то время по системе «весна—осень» чемпионата, который команда с треском проваливала. Сергей Юран смог спасти ее от вылета из РПЛ, но зимой контракт с ним не продлили.

Во второй раз Юран появился в «Химках» в январе 2020 года. В то время клуб играл в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), втором по статусе дивизионе, и стремился вернуться в высший. Юран задачу выполнил. Первенство ФНЛ вскоре после его назначения было прервано, но на момент остановки «Химки» шли в таблице вторыми, и их повысили в классе. Кроме того, команда сумела в том году добраться аж до финала Кубка России, в котором потерпела поражение от «Зенита». Между тем перед началом национального первенства «Химки» распрощались с Юраном, чтобы отдать тренерский пост Дмитрию Гунько — того вскоре уволили.

Уже известно, кто теперь возглавит химчан вместо Сергея Юрана. Роман Терюшков признался, что «в ближайшее время, сегодня-завтра» «Химки» заключат контракт с Николаем Писаревым, еще одним бывшим игроком «Спартака».

У 53-летнего Писарева, ровесника Юрана, любопытный тренерский послужной список. В минувшие полтора десятилетия он долго трудился в системе Российского футбольного союза, в том числе в качестве главного тренера и спортивного директора руководил молодежной (до 21 года) сборной и сборной по пляжному футболу. Отечественная молодежка с ним смогла в 2012 году пробиться в финальный турнир чемпионата Европы. По ее меркам это был почти прорыв — на континентальные первенства команда не пробивалась 12 лет.

В настоящий момент Писарев, который в молодежной сборной одно время работал в связке с назначенным в июне генеральным директором «Химок» Дмитрием Ульяновым, является одним из членов тренерского штаба Валерия Карпина в сборной национальной.

В то же время клубный опыт у Николая Писарева более чем скромный. До элитного уровня Писарев не добирался никогда. А перед тем как войти в штаб сборной России, он тренировал краснодарский «Урожай» из третьего по рангу дивизиона.