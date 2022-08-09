Говорят, Вяльбе может зайти в футбольный «Спартак» по линии «Лукойла». Чтооо?!

Об этом сообщил «Спорт-Экспресс», в пачке инсайдов о московском клубе проскочила и такая фраза:

«Ходят разговоры о том, что руководство компании [»Лукойл«] рассматривает вариант введения в СД президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Не спешите с недоуменными вопросами типа: “Где “Спартак”, а где лыжи?”.



Между ФЛГР и нефтяниками есть давняя, с конца прошлого века, и надежная связь: ПАО многолетний генеральный спонсор федерации. Елена Валерьевна отлично проявила себя в качестве топ-менеджера ФЛГР, ее любят болельщики. Понятно, что от футбола она действительно далека, но в качестве PR-хода назначение Вяльбе выглядело бы разумно».

Какая связь у «Лукойла» с Вяльбе?

Ее не назвать сверхтесной — нефтяники зашли в наши лыжи задолго до появления Вяльбе в руководстве. Она избрана президентом в 2010-м, после Олимпиады в Ванкувере — при этом уже в нулевых сборная выступала в комбинезонах с лого «Лукойла».

В спортивной среде не самый большой секрет, что когда-то между компаниями-флагманами поделили зоны ответственности: например, «Газпром» исторически рядом с биатлонистами, а вот «Лукойлу» достались лыжники.

СБР в последние годы получает от «Газпрома» в районе 50 млн рублей на год, цифры ФЛГР — сопоставимые. Сложно всерьез рассуждать о денежной отдаче в этих видах — разумеется, топ-компании здесь, скорее, несут общественную нагрузку.

Вот что рассказывал Sports.ru управляющий партнер «Технониколя» Сергей Колесников, личный спонсор Александра Логинова и фанат биатлона:

«Частный бизнес будет скептически относиться к биатлону с точки зрения окупаемости. Здесь большую реакцию можно ждать от госкомпаний. Не зря на рукавах биатлонистов написано “Газпром”, а у лыжников “Лукойл”.



Я не знаю подробностей, но мне кажется, что если бы эти компании не помогали, то федерациям было бы очень непросто. Частный бизнес оголодал. Не знаю, какие нужны усилия, чтобы уговорить частников вкладываться в лыжи и биатлон. Футбол — еще может быть, его чаще показывают, реклама более звонкая».

Говорят, еще лет 10 назад — когда лыжи считались младшим братом популярного и статного биатлона — «Лукойл» вкладывался не так мощно, как «Газпром». Но за пару олимпийских циклов лыжи подтянулись в имидже — а уж по части результатов с запасом опередили биатлон.

Какой образ у Вяльбе в спорте?

В целом, конечно, положительный:

сборная сильна — причем за последние 4−5 лет прогресс таков, что можно аккуратно предположить: не исключено, сильна как никогда ранее

лыжный мир не шатается от конфликтов в многоугольнике «президент — тренеры — спортсмены — сервис — ветераны». Сравните с тем же биатлоном, где постоянные столкновения. В лыжах они тоже возникают — в том числе из-за Вяльбе, но умело гасятся или кажутся несущественными на фоне результатов

в лыжах — по крайней мере, на уровне сборной — победили допинг. Отдельные случаи возникают, без этого никуда в таком большом спорте, но в основном по регионам.

Заходя в федерацию 12 лет назад, Вяльбе испытывала какую-никакую конкуренцию на выборах. С тех пор реальных соперников нет — весной, после успешной Олимпиады в Пекине, стартовал четвертый срок.

Если объективно, российские лыжи и до прихода Вяльбе не погружались на самое дно по результатам. Запас прочности ощущался даже после допинг-позора-2002, когда нашу женскую команду сняли со старта олимпийской эстафеты — с Игр-2006 и 2010 привозили по несколько наград, с золотом.

Но расцвет плотно ассоциируется именно с Вяльбе:

трое наших на пьедестале мужского марафона в Сочи-2014 — Легков, Вылегжанин, Черноусов

победы Устюгова над норвежцами

детсад, вынужденно отправленный в Пхенчхан-2018 и вернувшийся оттуда со связкой наград — тогда мы по-настоящему узнали о Большунове, Спицове, Червоткине, Непряевой, Ступак. И все это под слезы Вяльбе, которая болела за них с трибуны

и вот Пекин-2022 — и статус самого успешного зимнего вида в стране.

Так что, Вяльбе прямо идеальна?

На фоне результатов любые претензии к ней из среды могут казаться мелочными. Скорее, речь о противоречиях.

1) Вяльбе властная, с характером, может принять ключевое решение в одиночку, причем даже узко-кадровое: кто бежит гонку, а кто нет. Историй много и в плюс, и в минус.

Говорят, все были против участия Устюгова в пекинской эстафете, но президент настояла. Сергей не подвел на финишном этапе, хотя с тем гигантским отрывом, который ему привезли, справился бы любой сборник.

Или мужская эстафета в Сочи-2014 — по легенде, Вяльбе не пустила в состав здорово готового Илью Черноусова (он подтвердил форму в марафоне), вмешалась в расстановку и отправила на первый этап Дмитрия Япарова — там он провалился.

2) Вяльбе, едва придя в ФЛГР, убрала Юрия Бородавко, у которого в предыдущие годы несколько учеников попались на допинге. Для нового президента это был принципиальный момент, вот ее цитата из 2010-го: «Что касается следующих этапов развития федерации, то я не скрываю, что сожалею, что Юрий Бородавко возглавляет юниорскую команду, потому что он замешан в допинг-скандале».

6 лет спустя она же вернула Бородавко в сборную, и тренер подготовил Большунова, Спицова, Червоткина, Непряеву.

Или еще — у Вяльбе не ладилось с обособившейся группой Легкова-Черноусова, потом шла сложная притирка с немецким тренером Маркусом Крамером. В итоге все они приносили результат, а Крамер покинул команду только этой весной — и то вынужденно, из-за политической обстановки.

Оба примера можно трактовать по-разному: с одной стороны, Вяльбе со временем признавала свою неправоту; с другой — принимала ошибочные решения, которые приходилось исправлять позднее. Резкость и радикальность зачастую к лицу Вяльбе, но не всегда к месту.

3) В заслугу Вяльбе ставят работу над структурой команды: схема с менеджером-организатором (Чарковский) и несколькими автономными тренерскими группами (до этого межсезонья: Бородавко, Сорин, Крамер, Перевозчиков) отточена, дает результат.

С другой стороны, Вяльбе ликвидировала спринтерскую группу и не сошлась с рулившим ей Юрием Каминским — а во многом его люди приносили результат до первой половины 2010-х. Сейчас со спринтом у нас гораздо хуже.

Для чего Вяльбе «Спартаку»?

Можно только предполагать, отталкиваясь от инсайда «СЭ»: у нее репутация цепкого, четкого, успешного управленца, который наведет порядок в менеджменте, финансах, отследит/отстроит структуру и не позволит ей рассыпаться.

Эмоциональность и прямота Вяльбе, по крайней мере, тоже не отторгают — в этом смысле она подходит «Спартаку» даже стилистически.

При этом, когда требуется, она может принять образ няньки: поплакать вместе со спортсменом, что-нибудь испечь, закатить ужин — все это реальные примеры из лыж. Может, «Спартаку» не хватает именно этого?

А Вяльбе вообще как с футболом — смотрит, болеет?

Минимально. За последние годы — всего несколько цитат, в основном абстрактно. А о «Спартаке» — только в контексте ушедшего в «Зенит» Артема Дзюбы.