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18:49 (мск), источник: Известия

Включительные меры: станет ли Крым частью российского футбола

Что мешает РФС допустить клубы региона к чемпионату страны.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Статус футбольных клубов Крыма вновь стал предметом активной дискуссии после заявления главы РПЛ Александра Алаева — он сказал, что не видит возможности включить их в российские соревнования. Аргументы есть у обеих сторон. Очевидно, что интеграция крымских клубов в РФС ужесточит санкций ФИФА и УЕФА вплоть до полного исключения России из системы мирового футбола. С другой стороны, Крым уже восемь лет является частью России, сейчас наши клубы и сборные и так отстранены от международных соревнований, а значит, дополнительные санкции не страшны, уверены сторонники интеграции. «Известия» оценили перспективы скорого участия крымских футболистов в чемпионате страны.

Опасение исключения

Симпатизирующий «Спартаку», но о футболе высказывающийся крайне редко, кинорежиссер Никита Михалков 9 августа раскритиковал нежелание включать крымские клубы в чемпионат России. «Сейчас-то мы чего боимся? У нас санкций выше крыши. Сейчас-то перед кем нам шапку ломать?», — заявил он, и тем самым повысил градус дискуссии вокруг это темы.

После вхождения Крыма в состав России по итогам референдума 2014 года, международный статус местного футбола обсуждался более года. В итоге, в июле 2015 годы был учрежден Крымский футбольный союз (КФС), а УЕФА закрепил за полуостровом статус «особой футбольной территории». Формуляр УЕФА обязал крымские клубы выступать исключительно в чемпионате региона, гласил, что российские команды не могут проводить сборы, играть товарищеские и официальные матчи на территории Крыма, а местные футболисты не считаются россиянами (хотя имеют российский паспорт).

После начала специальной военной операции на Украине и введения санкций УЕФА и ФИФА в отношении российского футбола, дискуссии о выполнении требований международных федераций усилились. Многие спортивные функционеры и политики выступили за включение КФС в состав Российского футбольного союзы (РФС) и допуск крымских клубов к чемпионату России.

Источник: РИА "Новости"

— Я никогда не буду комментировать геополитику из-за того, что я не являюсь в ней экспертом. На сегодняшний день не вижу возможностей для включения крымских команд, так как РФС является членом ФИФА и УЕФА, — заявил в июле журналистам исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, который буквально недавно покинул пост генерального секретаря РФС.

Министр спорта РФ Олег Матыцин в недавнем интервью «Известям» также пояснил, что с точки зрения юридических шагов, мы сторонники соблюдать все регламенты, несмотря на претенциозное отношение к РФС.

— Мы не будем в одностороннем порядке нарушать договоренности и регламенты, — заявил министр. — Мы за взаимодействие и дорогу с двусторонним движением. Работа ведется, в ближайшее время мы достигнем и юридических решений. С одной стороны, есть ряд ограничений со стороны ФИФА и УЕФА, с другой — есть и движение вперед. Например, команды из студенческой лиги [Крыма] могут участвовать в российских соревнованиях, — рассказал министр.

Источник: РИА "Новости"

Более подробно ситуацию прокомментировал почетный президент РФС Вячеслав Колосков, который на протяжении 16 лет был вице-президентом ФИФА.

— На текущий момент крымские ассоциации футбола по документам ФИФА и УЕФА имеет особый статус. Поэтому пока мы не можем интегрировать их в официальные соревнования и чемпионаты. РФС занимается с ФИФА и УЕФА вопросом интеграции крымских команд в российский футбол. Пока переговоры идут тяжело. В итоге, я думаю, мы добьемся права, чтобы крымские клубы играть в российских чемпионатах. Пока же это невозможно, — подчеркнул он «Известиям».

Ранее в беседе со «Спорт-Экспресс» Вячеслав Колосков полностью поддержал Алаева, отметив, что как только крымские клубы будут приняты в РФС, Россию «тут же исключат из УЕФА и ФИФА». То есть нынешнее временное отстранение нашего футбола от международных соревнований сменится постоянным. При таком сценарии вернуться в еврокубки и на главные турниры на уровне сборных даже в среднесрочной перспективе будет чрезвычайно сложно.

Источник: AP 2022

Однако и сейчас сложилась парадоксальная ситуация. После начала военной спецоперации на Украине российские сборные и клубы исключили из всех турниров, включая Лигу чемпионов и чемпионат мира 2022 года в Катаре.

РФС и наши клубы по-прежнему намерены добиться справедливости в судебном порядке. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) в июле подтвердил законность санкций против российского футбола. Арбитры CAS посчитали, что на матчах с участием россиян невозможно обеспечить безопасность, а значит международные федерации были вправе накладывать свои санкции. Юристы расходятся во мнениях, стоит ли РФС продолжать юридические споры с ФИФА и УЕФА.

В любом случае, с каждым днем перспективы вернуться на международную арену в ближайшие год-два кажутся все более туманными.

Источник: РИА "Новости"

Из футболистов в официанты

Ранее чиновники УЕФА говорили, что проблему с крымским футболом можно решить двумя способами. Первый — дать возможность местным клубам играть в зоне «Юг» ПФЛ (низший дивизион чемпионата России). Второй — допустить их до еврокубков. Понятно, что поначалу это бы были только самые ранние стадии Лига Европы и Лиги конференций, но, если бы там крымские команды смогли зарекомендовать себя, то спустя несколько лет (набрав определенный коэффициент УЕФА) могли бы дебютировать в квалификации Лиги чемпионов.

После событий 24 февраля этот вопрос стал неактуальным для УЕФА, а Крым продолжает вариться в собственном соку.

При этом, за последние восемь лет на деньги, выделяемые из федерального, регионального и местных бюджетов, реализовано много проект по строительству в Крыму спортивной инфраструктуры. Например, 152 мини-поля для любителей появились по программе помощи от Москвы, а по федеральной целевой программе положено семь футбольных полей для ведущих команд региона.

В 2014 году в Крыму и Севастополе было 48 детских команд, сейчас — 152 всех возрастов, порядка 10 тысяч зарегистрированных игроков, отмечает «Известиям» президент КФС Сергей Бородкин. В премьер-лиге Крымского футбольного союза выступают восемь клубов — но они не имеют профессионального статуса со всеми вытекающими из этого последствиями.

Источник: РИА "Новости"

Например, в любой федерации, игрокам, начиная с 12 лет присваивается уникальный номер, который связан с ними до конца карьеры. Если он переходит в клуб Российской премьер-лиги или в команду условного чемпионата Франции, то школе и тренеру, которые воспитали этого футболиста, причитаются весомые выплаты. Но пока КФС пребывает в «специальном статусе» и не является членом РФС, никакие компенсаций клубы не получают.

До вхождения Крыма и Севастополя в состав России два клуба с полуострова играли в высшем дивизионе чемпионата Украины — «Севастополь» и «Таврия».

Источник: РИА "Новости"

— Увы, но профессионального футбола в Крыму и Севастополе сейчас нет, — сетует «Известиям» генеральный директор ФК «Севастополь» Валерий Чалый. — А это очень серьезный футбольный регион, не только по количеству талантливых игроков, но и по климатическим условиям. У нас можно играть практически круглый год, можно проводить сборы всем профессиональным командам России. Но этого не происходит, так как мы находимся под санкциями. Возможно, это звучало логично в 2014—2015 годах. Для того, чтобы не исключили наши сборные и клубы из всех турниров. Это был ультиматум УЕФА, поэтому РФС решили не включать КФС в свой состав. Но что сейчас мешает изменить свою позицию? Чего мы боимся? Понятно, что ни один клуб или российская сборная в ближайшие несколько лет не будет играть ни в каких соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.

Чалый считает, что ФИФА и УЕФА — это организации, которые «уничтожает футбол в нашей стране».

Источник: РИА "Новости"

— Есть четкое указания и распоряжения нашего президента Владимира Путина: мы должны развивать внутренние продукты, — продолжил функционер. — Заниматься импортозамещением. Так что меня удивляет позиция боссов РФС.

Руководители местных клубов уверяют, что делают все, чтобы игроки и тренеры чувствовали, что играют в профессиональный футбол. Зарплаты в местной премьер-лиге — 40−50 тыс. рублей, выплачиваются и премиальные. Но кто-то бросает футбол и идет работать. Например, генеральный директор «ТСК Таврия» Александр Гайдаш рассказывает, что прошлым летом один молодой футболист, которому предлагали остаться в клубе, предпочел должность официанта в Алуште.

Источник: РИА "Новости"

При этом, по словам Гайдаша, включение Крыма и Севастополя в состав РФС решила бы целый ряд проблем. Помимо того, что «клубы РПЛ бы забыли о Турции и стали бы проводить все сборы в Крыму». Для этого здесь есть и десятки футбольных тренировочных баз и благоприятные погодные условия.

— Получения профессионального статуса клубов будет способствовать развитию детского футбола в регионе, — подчеркнул «Известиям» Александр Гайдаш. — Клубы будут вкладываться в свои академии. Как следствие мы получим больше качественных выпускников, которые смогут пополнить ряды как команд Премьер-лиги, так в перспективе и сборной. Компании, работающие в Крыму, будут охотнее вкладывать деньги в футбол. Клубы получат дополнительные источники финансирования, а это приведет к созданию новых рабочих мест, повышение квалификации и уровню местных специалистов.

Источник: РИА "Новости"

Юридических препятствий нет

Юридических проблем, чтобы принять Крымский футбольный союз в состав РФС также нет, пояснил «Известиям» кандидат юридических наук Георгий Барамидзе.

— Положения Конституции РФ о верховенстве закона распространяются на все сферы деятельности общества, в том числе, безусловно, и на футбол. РФС — это юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме общественной организации. Однозначно можно утверждать о подчинении РФС российскому законодательству, в том числе нормам о верховенстве российского законодательства. Однако тут необходимо учитывать цели и приоритеты отечественного спорта. Решение о принятии команд в чемпионат России по футболу полностью зависит от решения руководства РФС, — подчеркнул эксперт.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди считает, что РФС должен действовать решительнее.

Источник: РИА "Новости"

— Высказывание исполняющего обязанности президента РПЛ Александра Алаева о невозможности включения крымских футбольных клубов в РФС считаю неправильным и грубо противоречащим законодательству РФ, — отметила Ольга Ковитиди. — Во-первых, на территории России закреплен принцип верховенства национального законодательства над международным. Крым — это Россия. Во-вторых, ФИФА и УЕФА уже исключила нас из всех своих турниров.

Руководители некоторых клубов РПЛ также публично высказываются за включение КФС в состав РФС. Об этом публично говорил владелец «Сочи» Борис Ротенберг. Однозначно позиции придерживается и член наблюдательного совета ФК «Химки», депутат Госдумы Роман Терюшков. Он считает, что изначально мы не смогли включить Крым и Севастополь из-за риска потерять чемпионат мира-2018. Сейчас ситуация кардинально изменилась, считает эксперт.

Источник: РИА "Новости"

— Взаимоотношения с международными спортивными организациями сведены к нулю, спортивный суверенитет России подлежит восстановлению, — продолжил Роман Терюшков. — По моему мнению на данном этапе вектора геополитического развития России препятствий для включения крымских команд нет. Климатическая и туристическая особенность данных территории будет непременно способствовать привлечению и частных инвестиции. Стадионы будут забиты под завязку, наши граждане соскучились по большому футболу на этих территориях.

Сейчас в клубах РПЛ выступают два воспитанника крымского футбола: защитник «Спартака» Даниил Хлусевич и форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой. Последний сделал первый и пока единственный хет-трик в этом сезоне.

Автор: Тимур Ганеев

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