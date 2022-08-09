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19:48 (мск), источник: Sports.Ru

У «Спартака» дефицит формы: запрещают меняться с соперниками и дарить болельщикам

Промес говорит, что осталось две майки.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в этом сезоне хорош — команда после четырех туров заслуженно делит первое место с ЦСКА. Но проблемы у клуба все-таки есть — как минимум с игровой формой. Сезон-2022/23 начали в комплекте прошлого сезона из-за ухода Nike.

А после матча с «Уралом» открылось еще одно неприятное обстоятельство — даже старые футболки в «Спартаке» уже заканчиваются. Об этом говорят даже футболисты.

У Квинси Промеса майку попросили болельщики, но он на ломаном русском объяснил — отдавать форму сейчас запрещают: «Не можно, потому что Nike ушел. Только две майки есть. Не можно брать».

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот защитника Никиту Чернова это не остановило — он отдал свою игровую футболку президенту «Урала» Григорию Иванову.

«Какую-то частичку себя оставил в этой команде (Чернов играл в “Урале” в аренде сезон-2017/18 — Sports.ru), хорошо пообщались с Григорием Викторовичем, он попросил футболку. Уже потом администраторы сказали, что нельзя. Вообще нельзя — придется за свой счет покупать. Если будет не в чем играть, попрошу Григория Викторовича переслать. Для него ничего не жалко», — рассказал футболист в интервью Севастьяну Терлецкому.

Источник: РИА "Новости"

Про проблему известно, есть несколько выходов из ситуации. Сейчас «Спартак» ждет комплекты ретро-формы.

«У нас есть несколько сценариев. Базовый: продолжаем играть в форме сезона-2021/22. Если нам доставляют ретро- и юбилейную форму, какое-то время поиграем в ней — таким образом у нас будет достаточно времени, чтобы подготовиться к новому партнеру, — объяснял “Ведомостям” коммерческий директор “Спартака”. — В феврале-марте 2023 г. мы уже можем начать с новым техническим спонсором».

Этим самым техническим спонсором стал интернет-магазин Wildberries. Пока официально непонятно, в каком формате будут сотрудничать клуб и маркетплейс. Сайт «Чемпионат» сообщает, что Wildberries помогут с поставками формы от бренда, с которым подпишется «Спартак».

А пока что красно-белые живут в режиме дефицита.

Что с формами в РПЛ: «Зенит» и «Спартак» в старых комплектах, лигу захватила Puma.

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