Хватит кормить бредом! Почему так важна правда об увольнении Юрана?

Позади четыре тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), а мы уже стали свидетелями двух тренерских отставок. И если увольнение Игоря Шалимова стало логичной реакцией руководства екатеринбургского «Урала» на ноль очков и последнее место в таблице, то уход Сергея Юрана из подмосковных «Химок» не вызывает ничего, кроме немого удивления.

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Самое распространенное слово, которым общественность характеризует случившееся, — цирк. Пожалуй, в этом случае избитый термин вряд ли применим, так как зрители в цирке хотя бы знают, что номера будут идти строго по заявленной программе. Уход Юрана же не вписывается ни в какие логические конструкции — команда под руководством экспрессивного тренера спаслась от вылета в прошедшем сезоне, а новый начала с семи очков в четырех играх. Не стоит забывать, что «Химки» едва не обыграли кажущийся неуязвимым «Зенит» (1:1). Создавалось впечатление, что Юран здорово подготовил команду в плане «физики» на сборах, нашел нужный баланс в составе и сделал верные акценты на лидеров.

Оказалось, что этого мало, чтобы продолжать работу на своем посту. На следующий день после победы над «Торпедо» ведущие СМИ обескуражили инсайдами об отставке тренера. Причины назывались разные — от тренерской нелюбви к сыну инвестора Туфана Садыгова до участия в якобы договорном матче. В общем, классические теории заговора, вложенные в уста источников. Но самое страшное, что официальные комментарии от представителя «Химок» Романа Терюшков звучат куда более неправдоподобно.

«У нас исторически была договоренность с Сергеем Николаевичем на краткосрочное сотрудничество. Честно сказать, это было взаимное решение, идем дальше. Это тяжелое решение, оно было принято еще по окончании прошлого сезона. Жизнь есть жизнь, мы расстались без обид, какие могут быть обиды? Сергей Николаевич добросовестно отработал, все финансовые гарантии перед ним будут соблюдены, никаких проблем с этим нет», — заявил РИА Новости член наблюдательного совета подмосковной команды.

Как это трактовать? То есть команда начинает сезон с заранее уволенным тренером, который к тому же об этом знал и на это сознательно пошел? Хорошо, предположим, Юран пошел на это, что сомнительно. Но если руководство печется о результатах команды, тогда зачем оставлять у руля человека, который уже вряд ли будет думать о благополучии коллектива, находясь в поиске нового места работы? Ну, увольте его в межсезонье, назначьте нового (благо, на рынке свободных агентов полно) и вверьте ему подготовку к новому сезону.

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В итоге все новые и новые версии больше запутывают, чем вносят ясность. Объяснения из разряда «договоренность на краткосрочное сотрудничество» звучит как издевательство над болельщиками. Что тогда ждать дальше? Тренеров будут нанимать на один матч по договору ГПХ? Это мощнейший удар по имиджу не только «Химок», но и всей РПЛ. К тому же, ситуация с Юраном может стать дурным примером для остальных — зачем клубам вообще отчитываться о своих действиях и объяснять что-то? Они могут творить что хотят и не нести никакой долгосрочной отвественности ни перед акционерами, ни перед фанатами.

Руководители нашего футбола хотят не только повышения качества игры, но и роста прозрачности деятельность клубов, однако из года в год таких странных отставок/рокировок меньше не становится: случаи Юрия Красножана, Виктора Ганчаренко, Марко Николича и ряда других специалистов еще свежи в памяти. Конечно, Российский футбольный союз не может вмешиваться в деятельность Российской премьер-лиги, однако очевидно, что универсальный механизм мониторинга «темны областей» функционирования клубов просто необходим. Иначе вместо чемпионата мы рискуем получить один сплошной цирк.

Автор: Сергей Фукс