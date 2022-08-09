«Урал» договорился с Гогниевым о назначении на пост главного тренера
«Урал» договорился со Спартаком Гогниевым о назначении на пост главного тренера клуба.
Урал
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«Урал» договорился со Спартаком Гогниевым о назначении на пост главного тренера клуба.
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Контракт с тренером будет подписан в самое ближайшее время.
Последним местом работы 41-летнего Гогниева в качестве тренера была владикавказская «Алания», которую специалист покинул в мае нынешнего года. Под руководством Гогниева команда в 109 матчах одержала 61 победу, 21 раз сыграла вничью и 27 раз проиграла.
Напомним, Гогниев выступал за команду из Екатеринбурга с 2012 по 2016 год. В 99 матчах за «Урал» нападающий забил 40 голов и отдал восемь результативных передач. Позднее форвард перешёл в «Кубань», где завершил профессиональную карьеру в 2018 году.