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21:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» договорился с Гогниевым о назначении на пост главного тренера

«Урал» договорился со Спартаком Гогниевым о назначении на пост главного тренера клуба.

Урал
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Источник: РИА "Новости"

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Контракт с тренером будет подписан в самое ближайшее время.

Последним местом работы 41-летнего Гогниева в качестве тренера была владикавказская «Алания», которую специалист покинул в мае нынешнего года. Под руководством Гогниева команда в 109 матчах одержала 61 победу, 21 раз сыграла вничью и 27 раз проиграла.

Напомним, Гогниев выступал за команду из Екатеринбурга с 2012 по 2016 год. В 99 матчах за «Урал» нападающий забил 40 голов и отдал восемь результативных передач. Позднее форвард перешёл в «Кубань», где завершил профессиональную карьеру в 2018 году.

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