Йоканович: незачем сравнивать Россию с Англией, Испанией, Италией. Забудьте о Европе

«Везде нужно прикладывать усилия ради победы. Да, в РПЛ одна команда выделяется по многим показателям. Среди остальных пятнадцати каждый может обыграть каждого. Совершенно незачем напрямую сравнивать Россию с Англией, Испанией, Италией, а “Динамо” — с “Манчестер Сити”, “Реалом” или “Ювентусом”. Тем более впереди сезон, в котором надо сфокусироваться на внутренних соревнованиях.



Забудьте про Европу, думайте о своей работе. Уверен, болельщикам будет интересно. В России есть индивидуально сильные футболисты, многие команды мощны физически. Все люди разные, культуры отличаются, футбольные чемпионаты тоже. Работы у меня здесь достаточно.



Так или иначе, Россия — восьмая страна, в которой я работаю, и в каждой я узнавал что-то новое. Сербам у вас осваиваться легко, между нашими народами много общего. Не скажу, что какие-то вещи в жизни, в быту меня сильно удивили», — приводит слова Йокановича «Матч ТВ».