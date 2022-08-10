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10:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Самое убогое поле в карьере Семака. И на таком болоте «Зенит» забил его команде супергол

Сине-бело-голубые провели на этом стадионе еще пять матчей — и не проиграли ни разу.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Это сегодня «Зенит» выступает на красивой, вместительной и обладающей едва ли не лучшим полем в стране «Газпром Арене», а были времена, когда сине-бело-голубые проводили домашние матчи на ужасных газонах. Однажды на самом настоящем болоте против петербургской команды сыграл её будущий главный тренер — Сергей Семак. Наверное, это было худшее поле в карьере полузащитника.

Апрель 1994-го — «Зенит» стартует в чемпионате домашним матчем с «Асмаралом». Петербуржцы начинают второй сезон в первой лиге после вылета из элиты в 1992-м. Отношения с этой московской командой, созданной в 1990 году иракским бизнесменом Хусамом Аль-Халиди на базе «Красной Пресни» и просуществовавший до 2000-х, у сине-бело-голубых не складывались. Ещё в первом чемпионате России «Зенит» дважды проиграл «Асмаралу» — 2:4 дома и 3:8 в гостях (установили российский рекорд на долгие годы). Потом клубы разошлись по разным лигам, но через год москвичи тоже резко сдали вследствие финансовых проблем у Аль-Халиди и выбыли из элиты.

В первых турах сезона «Зенит» базировался на стадионе Кировского завода, где до этого провёл только пару матчей в 1980 году из-за подготовки основных арен города к Олимпиаде. В 1994-м стадион имени Кирова (на его месте и построена «Газпром Арена») тоже был задействован для более важного события — реконструировался к Играм доброй воли. Решение играть на «Кировце» вряд ли порадовало игроков и болельщиков. За время простоя арена Кировского завода заметно обветшала: трибуны частично разрушились и подгнили, а поле, покрытое лужами и грязью, лишь формально напоминало футбольное. Даже разметка на нём была кривая.

Источник: РИА "Новости"

Тем не менее стартовый матч чемпионата собрал неплохую аудиторию для первой лиги — 6500 зрителей. Санкт-Петербург надеялся на возрождение любимой команды, хотя особых предпосылок к этому в то время не было. В форме «Зенита» бегала в основном своя молодёжь, включая Александра Панова и будущих игроков ЦСКА — Максима Бокова и Владимира Кулика. «Асмарал» привёз в Северную столицу легендарный Козьмич — Валентин Иванов. После тяжёлого расставания с «Торпедо» тренер уехал в Марокко, но в 1993-м вернулся в Россию. Очевидно, Иванову стало не по себе, когда он увидел, на каком поле начнёт чемпионат с московской командой.

«Зенит» забил быстрый и совершенно невероятный гол уже на пятой минуте. Защитник Алексей Наумов, считавшийся мастером штрафных ударов, пробил со стандарта почти от центра поля, и мяч опустился за шиворот вратарю Игорю Моисееву. Украинский голкипер, конечно, потерял ворота. Но это было действительно красиво! Больше на поле-болоте команды забить не сумели, и петербуржцы одержали победу со счётом 1:0.

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«Поле стадиона Кировского завода, несмотря на все усилия привести его в порядок, представляло собой месиво из земли, песка и воды, мало подходящее для футбола. Игроки скользили, падали, мяч то и дело застревал в лужах. В то же время к самим футболистам трудно предъявить претензии. Они бились изо всех сил, не щадя в частых единоборствах ни себя, ни соперника», — писал о той игре журналист Александр Кузьмин.

18-летний Семак в основу «Асмарала» не попал. Сергей вышел на замену на 60-й минуте и отбегал на «убитом» газоне полчаса. О том, какую статистику ТТД насобирал в тот день молодой полузащитник, история умалчивает.

В сезоне-1994 «Зенит» сыграл шесть матчей на стадионе Кировского завода и больше никогда туда не возвращался. Хотя комичное поле «Кировца» оказалось счастливым для сине-бело-голубых. За восемь матчей на этой арене (включая два в чемпионате СССР) петербургская команда одержала шесть побед при двух ничьих и ни разу не проиграла.

К слову, автору чудо-гола в ворота «Асмарала» Наумову, прошедшему через молодёжную сборную России, помешала раскрыться на высоком уровне болезнь. Из-за неё один самых перспективных игроков «Зенита» того поколения пропустил даже целый сезон в 25 лет.

Источник: ФК "Зенит"

«Когда всё произошло, для меня это стало шоком, — вспоминал Наумов в интервью для официального сайта “Зенита”. — Но я очень любил и люблю футбол. Поэтому тогда воспринимал болезнь примерно как простуду. Очень хотел играть. Благодаря этому огромному желанию даже между сеансами химиотерапии выходил на поле…

Впервые болезнь обнаружили в 1993 году. Тогда я вылечился, но, видимо, не до конца, потому что в конце 1996-го произошёл рецидив. Причём на этот раз всё было намного сложнее. После химии и облучения состояние было плохим. Слабость, проблемы с лишним весом. Но если человек хочет чего-то добиться, он это сделает. Сначала я даже бегать толком не мог. Метров тридцать максимум, потом двести идёшь — дышишь. Но постепенно восстановился».

В футбол Наумов вернулся, выступал до 40 лет и даже дважды признавался лучшим защитником чемпионата Беларуси.

Автор: Анатолий Романов

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