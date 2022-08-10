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11:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Павел Кукуян назначен главным арбитром матча «Зенит» — ЦСКА

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 5-го тура РПЛ, сообщает официальный сайт РФС.

Зенит
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Главным арбитром встречи «Зенит» — ЦСКА станет Павел Кукуян. Его ассистентами будут Роман Усачев и Андрей Образко. Резервный арбитр — Иван Абросимов, ВАР — Евгений Турбин, АВАР — Максим Гаврилин.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится в субботу, 13 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 17.00 (мск).

Все назначения судей на матчи 5-го тура РПЛ:

12 августа (пятница)

«Факел» — «Урал»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Константин Юданов; ВАР — Анастасия Пустовойтова; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гвардис.

13 августа (суббота)

«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Кирилл Большаков; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Зенит» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Французов.

«Динамо» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Андрей Бутенко.

14 августа (воскресенье)

«Химки» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Валентин Мурашов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Сергей Зуев.

«Оренбург» — «Торпедо»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Нижний Новгород» — «Ростов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Юрий Баскаков.

«Спартак» — «Сочи»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Юрий Чеботарев.

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