Павел Кукуян назначен главным арбитром матча «Зенит» — ЦСКА

Главным арбитром встречи «Зенит» — ЦСКА станет Павел Кукуян. Его ассистентами будут Роман Усачев и Андрей Образко. Резервный арбитр — Иван Абросимов, ВАР — Евгений Турбин, АВАР — Максим Гаврилин.