Николая Писарева назначили главным тренером «Химок»

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Тренер сборной России по футболу Николай Писарев назначен на пост главного тренера подмосковных «Химок». Об этом в среду сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

РФС согласовал Писареву возможность совмещения работы в «Химках» и сборной России. Помощником Писарева в подмосковном клубе будет старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев, который также будет совмещать две должности.