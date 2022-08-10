Николая Писарева назначили главным тренером «Химок»
Помощником Писарева станет Михаил Лихачев.
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Помощником Писарева станет Михаил Лихачев.
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Тренер сборной России по футболу Николай Писарев назначен на пост главного тренера подмосковных «Химок». Об этом в среду сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
РФС согласовал Писареву возможность совмещения работы в «Химках» и сборной России. Помощником Писарева в подмосковном клубе будет старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев, который также будет совмещать две должности.
Валерий Карпин и Николай Писарев (справа) на тренировке сборной России по футболу