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15:51 (мск), источник: ТАСС

Николая Писарева назначили главным тренером «Химок»

Помощником Писарева станет Михаил Лихачев.

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Тренер сборной России по футболу Николай Писарев назначен на пост главного тренера подмосковных «Химок». Об этом в среду сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

РФС согласовал Писареву возможность совмещения работы в «Химках» и сборной России. Помощником Писарева в подмосковном клубе будет старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев, который также будет совмещать две должности.

Источник: РИА "Новости"

Валерий Карпин и Николай Писарев (справа) на тренировке сборной России по футболу

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