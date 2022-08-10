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16:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Химках» объяснили решение расторгнуть контракт с Юраном

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов объяснил решение клуба отправить Сергея Юрана в отставку с поста главного тренера команды.

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Химки"

Сегодня, 10 августа клуб сообщил, что соглашение с 53-летним специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим Сергея Николаевича, который пришёл в непростой для клуба момент и оставил “Химки” в Премьер-Лиге. К сожалению, было несколько ключевых вопросов, касающихся развития клуба, по которым у руководящего состава и главного тренера были расхождения. Мы договорились о расторжении контракта», — приводит официальный сайт химчан слова Ульянова.

После увольнения Юрана «Химки» объявили о назначении Николая Писарева новым главным тренером команды.

Источник: ФК "Химки"
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