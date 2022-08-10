Денис Глушаков высказался об увольнении Сергея Юрана из «Химок»

«Конечно, было неожиданно, что у нас поменялся тренерский штаб. Комментировать это не буду — это решение руководства. Могу поблагодарить Сергея Николаевича и тренерский штаб за проведённую работу. Но такова футбольная жизнь — часто приходиться расставаться. Сегодня уже провели первую тренировку под руководством нового штаба. Начали подготовку к “Ахмату”, — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Максимом Пахомовым.