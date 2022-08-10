Денис Глушаков высказался об увольнении Сергея Юрана из «Химок»
Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал увольнение из клуба главного тренера Сергея Юрана.
Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал увольнение из клуба главного тренера Сергея Юрана.
«Конечно, было неожиданно, что у нас поменялся тренерский штаб. Комментировать это не буду — это решение руководства. Могу поблагодарить Сергея Николаевича и тренерский штаб за проведённую работу. Но такова футбольная жизнь — часто приходиться расставаться. Сегодня уже провели первую тренировку под руководством нового штаба. Начали подготовку к “Ахмату”, — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Максимом Пахомовым.
Контракт между Юраном и «Химками» был расторгнут по соглашению сторон. Специалист возглавил красно-чёрных в феврале этого года. Под руководством Юрана «Химкам» удалось сохранить прописку в Премьер-Лиге, заняв 13-е место в таблице и одержав победу в стыковых матчах.
Новым главным тренером команды назначен 53-летний специалист Николай Писарев. В матче 5-го тура «Химки» в воскресенье, 14 августа, встретятся с «Ахматом».