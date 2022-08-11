Главный летний новичок «Спартака» сидит в запасе. В чём проблема Зиньковского

Классический футбольный сюжет: звёздный новичок приходит в новый клуб и почему-то практически не играет. Вопросов всегда полно, и зачастую совершенно невозможно объяснить, что происходит. В «Спартаке» в таком положении оказался Антон Зиньковский. Лучший ассистент прошлого сезона РПЛ летом переехал в Москву за € 3,2 млн, вышел в основе в 1-м туре и с тех пор за три матча не сыграл и полного тайма. Почему же так вышло?

В схеме Абаскаля нет любимой позиции Зиньковского. А конкуренты ядерно начали сезон

Как вообще играет «Спартак» при Абаскале? Испанец быстро пришёл к схеме, которую можно охарактеризовать как 4−3−1−2. Разумеется, в разных фазах игры она трансформируется, но общая мысль такая: плотный центр поля, два нападающих и один футболист под ними. То есть вингеров в классическом понимании этого слова у Абаскаля просто нет, а в «Крыльях Советов» Зиньковский разрывал с левого фланга.

В 1-м туре Зиньковский попал в стартовый состав, но, как и весь «Спартак», провёл не самый выдающийся матч. С тех пор полузащитник выходит исключительно на замену: с «Краснодаром» — вместо Виктора Мозеса, с «Оренбургом» — вместо Мартинса Перейры, с «Уралом» — вместо Михаила Игнатова. По этим именам можно подумать, что Абаскаль выпускает Зиньковского в центр поля, но это не совсем так.

В матче с «Краснодаром» Зиньковский вышел на семь минут. По карте касаний от WhoScored видно, что больше всего времени он провёл у ворот соперника, по сути, дублируя роль Александра Соболева. Антон успел сделать четыре передачи: две из них — ключевые и привели к моментам, ещё одна — кросс.

В матче с «Оренбургом» у Зиньковского было больше времени. Он провёл на поле 20 минут и на этот раз действовал в тех же зонах, где и Квинси Промес. Итог: два созданных для партнёров момента, заработанный (и очень спорный) пенальти, 10 передач (все — точные) и три обводки (две — успешные).

В матче с «Уралом» Зиньковский сыграл меньше — всего восемь минут. В основном Антон появлялся в зонах, где действовал Соболев. За это время он создал для партнёров один момент, два раза пробил по воротам (один — в створ) и совершил одну успешную обводку.

Учитывая сказанное выше, можно предположить, что Зиньковский конкурирует за место в составе с Соболевым и Промесом. На старте сезона у первого 1+2 по системе «гол+пас», у второго — вообще 4+2. Подвинуть их сейчас практически нереально.

Что говорят в «Спартаке»?

Разумеется, Абаскаля спросили про положение Зиньковского. Ответ понятен и непонятен одновременно.

Почему Зиньковский не выходит с первых минут? На поле выходят 11 человек. Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался более развёрнуто, но примерно так же в плане конкретики. По сути, он дал понять, что вопросы могут быть только к Абаскалю. Круг замкнулся.



«Зиньковский получает мало игрового времени? Меня это не пугает, — сказал Мележиков. — Почему это должно меня пугать? Это решение главного тренера. Абаскаль в контакте с игроками и принимает решение по стартовому составу с учётом тренировочного процесса и по результатам тренировок, которые футболисты проводят. Так что это его решения. Я не могу в это влезать».

Мы связались с человеком, который знает Зиньковского лучше, чем Абаскаль и Мележиков вместе взятые. Вот комментарий Николая Ларина, бывшего гендиректора «Чертаново», где воспитывался полузащитник:



— Антон недавно в команде, надо сначала себя зарекомендовать — это нормальное явление. Не вижу никаких предпосылок к тому, что он не будет в «Спартаке» играть. Конечно, будет! Там много качественных футболистов, Антон попал из комфортной среды в более конкурентную. Это будет только способствовать его прогрессу. Переживаю ли за Зиньковского? Я переживаю за всех чертановских воспитанников, вне зависимости от того, в «Спартаке» они играют или в «Чертаново».

Я часто общаюсь с Антоном. Всё нормально, с моральным духом у него всё хорошо. В команде хорошая атмосфера, Антон всем доволен и не унывает. Он прекрасно понимает, куда пришёл и что здесь высокая конкуренция. Тем более «Спартак» в этом году — команда с чемпионскими амбициями.

На данном этапе сезона Зиньковский действительно столкнулся с проблемами, но трудно не согласиться с Лариным. Спад Соболева или Промеса (а он обязательно будет) станет шансом для Антона. А пока ему остаётся работать и показывать Абаскалю максимальный профессионализм. Ведь в том, что Зиньковский соответствует уровню «Спартака», сомнения вряд ли могут быть.