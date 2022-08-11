«Спартак» расторг соглашение с Хендриксом
Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс расторг контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды.
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Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс расторг контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды.
27-летний футболист был арендован «Фейеноордом» до конца июня 2023 года, но досрочно покинул клуб из Нидерландов. Голландец присоединится к немецкой «Фортуне» на правах свободного агента.
Хендрикс выступал за красно-белых с января 2021 года. Хавбек провёл за них 22 игры, в которых заработал три жёлтых карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1,8 млн.
«Спартак» после стартовых четырёх туров РПЛ с 10 баллами находится в лидирующей группе в турнирной таблице чемпионата, занимая в ней 2-е место. Следующим соперником красно-белых будет «Сочи». Поединок москвичей с южанами состоится 14 августа.