Юран: мне предложили расторгнуть контракт, я сказал — окей

«У меня состоялся короткий разговор с руководством клуба, продолжался буквально 10 минут. Мне предложили расторгнуть контракт. Знаете, я такой человек, который не задаёт вопросов в таких ситуациях. Не спрашиваю про причины, может, дело в моей гордости. Если предлагают прекратить трудовые отношения и говорят, что всё будет соблюдено по компенсации, то не вижу смысла докапываться до истины. Мне гарантировали, что и со всем тренерским штабом поступят так же — выполнят всё, что прописано в наших договорах. Я сказал — ОК. На этом и разошлись», — цитирует Юрана «Спорт-экспресс».