Артем Дзюба может перейти в «Краснодар» в случае ухода Джона Кордобы
Российский нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в футбольном клубе «Краснодар». Об этом сообщил Transfermarkt.
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Российский нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в футбольном клубе «Краснодар». Об этом сообщил Transfermarkt.
Руководство «быков» рассмотрит вариант подписания Дзюбы в случае ухода из команды нападающего Джона Кордобы. Ранее СМИ сообщали, что колумбийский форвард хочет вернуться в немецкую Бундеслигу.
33-летний Артем Дзюба находится в статусе свободного агента с мая, когда покинул петербургский «Зенит» из-за завершения контракта.