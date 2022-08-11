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10:48 (мск), источник: Sport24

Артем Дзюба может перейти в «Краснодар» в случае ухода Джона Кордобы

Российский нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в футбольном клубе «Краснодар». Об этом сообщил Transfermarkt.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sport24

Руководство «быков» рассмотрит вариант подписания Дзюбы в случае ухода из команды нападающего Джона Кордобы. Ранее СМИ сообщали, что колумбийский форвард хочет вернуться в немецкую Бундеслигу.

33-летний Артем Дзюба находится в статусе свободного агента с мая, когда покинул петербургский «Зенит» из-за завершения контракта.

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