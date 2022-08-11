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12:18 (мск), источник: ТАСС

В «Спартаке» сообщили об идее провести товарищеский матч с сербской «Црвеной Звездой»

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» хочет провести товарищеский матч с сербской «Црвеной Звездой». Об этом ТАСС в четверг сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

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Источник: РИА "Новости"

«Есть идея провести матч с “Црвеной Звездой”, но о деталях пока говорить рано», — сказал Зеленов. Собеседник агентства не стал уточнять, в какие сроки и где может состояться игра.

«Црвена Звезда» является чемпионом Сербии сезона-2021/22. В июле клуб из Белграда провел товарищеский матч с петербургским «Зенитом» в Сочи и уступил со счетом 1:2.

В сентябре 2014 года «Спартак» встречался с «Црвеной Звездой» в первом матче на своем новом домашнем стадионе «Открытие Банк — Арене». Тогда команды сыграли вничью — 1:1.

«Спартак» после четырех туров занимает второе место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги текущего сезона. На счету красно-белых 10 очков, они по дополнительным показателям уступают ЦСКА. В пятом туре «Спартак» 14 августа примет серебряного призера чемпионата России сезона-2021/22 «Сочи».

«Црвена Звезда» в новом розыгрыше чемпионата Сербии одержала четыре победы в четырех матчах. Команда из Белграда занимает первое место, опережая по дополнительным показателям клуб «Чукарички», который провел на один матч больше.

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