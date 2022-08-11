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13:54 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» расторг контракт с футболистом Рошей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» расторг контракт с бразильским нападающим Педро Рошей. Об этом в четверг сообщает пресс-служба красно-белых.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение между клубом и футболистом было рассчитано до 30 июня 2023 года. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Роше 27 лет, он выступал за «Спартак» с 2017 года, в составе команды нападающий стал бронзовым призером чемпионата России. Также он выступал за бразильские клубы «Диадема», «Жувентус», «Гремио», с которым становился обладателем Кубка Бразилии и Кубка Либертадорес, «Крузейро», «Фламенго», в составе которого стал обладателем Суперкубка Бразилии и Суперкубка Южной Америки, и «Атлетико Паранаэнсе», вместе с которым выиграл Южноамериканский кубок.

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