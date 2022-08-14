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09:07 (мск)

«Спартак» — «Сочи»: прогнозы и ставки

Ждем голевую феерию.

Спартак
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Прогноз на матч

«Спартак» неожиданно хорош на старте сезона. Неожиданно, потому что считалось, что у Абаскаля было мало времени на знакомство с командой и на тренировки. Плюс некоторые легионеры пропустили сборы, но все это не помешало красно-белым взять 10 очков в 4 турах. Да, были отрезки в матчах, где их игра не впечатляла, но были и моменты, которые уже можно назвать спартаковским футболом. Большая роль в этом принадлежала Мозесу, которого перевели на позицию под нападающими. Однако с «Уралом» нигериец травмировался и выбыл до конца года. Теперь у Абаскаля дилемма: наигрывать на этой позиции Игнатова или выпускать Зиньковского и менять схему. При этом трогать Соболева и Промеса нежелательно, они сейчас очень хороши в роли форвардов (9 очков на двоих по системе гол+пас).

«Сочи» тоже в группе лидеров. После провала в матче с ЦСКА (0:3), где, в частности, много ошибался Терехов, южане победили и «Ахмат» (2:1) и «Пари НН» (2:1). Нобоа вернулся в стартовый состав, и команда сразу преобразилась. «Сочи» напоминает теперь лучший образец самого себя в прошлом сезоне. Хотя и тренер поменялся, и в нападении теперь выходят Мелкадзе с Сарвели. Главное, остались комбинации с Нобоа и Юсуповым в центре поля и активная игра по флангам. И это сочинцы еще не использовали много голевых моментов. Два последних домашних матча прошли в жаркую и душную погоду, однако «барсы» справились и в таких условиях, а это намекает на их хорошую физическую подготовку.

На что ставить

«Спартак» — «Сочи»

«Спартак» давно уже так хорошо не стартовал, а по голам в 4 первых турах (11) это вообще рекорд клуба в РПЛ. Поэтому ставка на победу красно-белых за коэффициент выше двойки выглядит заманчиво. Однако где-то серия «Спартака» прервется, и «Сочи» как раз может стать командой, которая это сделает. Не будем забывать и о проблемах Абаскаля с составом (готов ли Джикия, кто выйдет в защите справа и слева, кто заменит Мозеса?). Перспективнее выглядит ставка на голы. «Спартак» старается побыстрее доставить мяч на Промеса и Соболева, а те уже на мастерстве разбираются с защитниками. При этом реализация моментов у них далека от совершенства, а значит, запас по голам есть. Такой же запас есть и у «Сочи». Тот же Мелкадзе наверняка выйдет с особым настроем против бывшей команды. БК Olimpbet дает на тотал больше 2,5 коэффициент 1,74.

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Андрей Санталов

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