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16:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский футболист перешел в «Црвену Звезду»

Российский полузащитник Егор Пруцев подписал контракт с сербской «Црвеной Звездой», сообщает официальный сайт белградской команды.

Сочи
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Источник: ФК "Црвена Звезда"

Контракт 19-летнего футболиста с «Црвеной Звездой» рассчитан на четыре года. Пруцев будет играть под 29-м номером.

— «Црвена Звезда» — это клуб, известный во всей Европе. Я рад стать членом этой семьи и хочу выиграть как можно больше трофеев. Как и любой футболист, мечтаю сыграть в Лиге чемпионов. Горжусь тем, что Деян Станкович будет меня тренировать, — приводит слова Пруцева пресс-служба «Црвены Звезды».

Пруцев является воспитанником академии «Сочи». За основную команду хавбек провел один матч и не сумел отметиться результативными действиями.

Вторую часть прошлого сезона Пруцев отыграл на правах аренды в «Нефтехимике», за который сыграл в 13 матчах. Он забил три мяча и отдал две голевые передачи.

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