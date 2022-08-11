Российский футболист перешел в «Црвену Звезду»

Контракт 19-летнего футболиста с «Црвеной Звездой» рассчитан на четыре года. Пруцев будет играть под 29-м номером.

— «Црвена Звезда» — это клуб, известный во всей Европе. Я рад стать членом этой семьи и хочу выиграть как можно больше трофеев. Как и любой футболист, мечтаю сыграть в Лиге чемпионов. Горжусь тем, что Деян Станкович будет меня тренировать, — приводит слова Пруцева пресс-служба «Црвены Звезды».

Пруцев является воспитанником академии «Сочи». За основную команду хавбек провел один матч и не сумел отметиться результативными действиями.