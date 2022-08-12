Матч «Факел» — «Урал» откроет программу пятого тура чемпионата России по футболу

Вернувшийся в высший дивизион чемпионата России по футболу после 21-летнего отсутствия «Факел» в четырех стартовых турах набрал два очка. Воронежцы сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2) и московским «Динамо» (3:3), а также потерпели поражения от грозненского «Ахмата» (1:2) и столичного ЦСКА (1:4). Перед пятничной встречей они занимают 12-е место в турнирной таблице.

Непрерывно выступающий в РПЛ с сезона-2013/14 «Урал» неудачно начал новый розыгрыш чемпионата России, потерпев четыре поражения подряд. Екатеринбуржцы поочередно уступили ЦСКА (0:2), «Оренбургу» (0:3), «Краснодару» (1:3) и московскому «Спартаку» (0:2). Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. После поражения от красно-белых руководство «Урала» приняло решение расторгнуть контракт с главным тренером Игорем Шалимовым, исполняющим обязанности наставника команды стал Евгений Аверьянов.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 5, 12.08.2022, 19:30 Факел - Урал -

Предстоящий матч станет третьим в высшем дивизионе чемпионата России между «Факелом» и «Уралом». До этого команды встречались в сезоне-1992 — тогда екатеринбуржцы одержали две победы со счетом 1:0. Во втором по силе дивизионе российского футбола они встречались восемь раз (две победы команды из Воронежа, две ничьих и четыре победы «Урала»).

За «Факел» в пятницу не смогут сыграть восстанавливающиеся от травм защитник Сергей Божин и полузащитник Денис Шепилов. «Урал» будет вынужден обходиться без хавбека Луки Цулукидзе.