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00:34 (мск), источник: ТАСС

Матч «Факел» — «Урал» откроет программу пятого тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 12 августа. Пятый тур Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу матчем между воронежским «Факелом» и екатеринбургским «Уралом». Встреча пройдет на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и начнется в 19:30 мск.

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Источник: РИА "Новости"

Вернувшийся в высший дивизион чемпионата России по футболу после 21-летнего отсутствия «Факел» в четырех стартовых турах набрал два очка. Воронежцы сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2) и московским «Динамо» (3:3), а также потерпели поражения от грозненского «Ахмата» (1:2) и столичного ЦСКА (1:4). Перед пятничной встречей они занимают 12-е место в турнирной таблице.

Непрерывно выступающий в РПЛ с сезона-2013/14 «Урал» неудачно начал новый розыгрыш чемпионата России, потерпев четыре поражения подряд. Екатеринбуржцы поочередно уступили ЦСКА (0:2), «Оренбургу» (0:3), «Краснодару» (1:3) и московскому «Спартаку» (0:2). Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. После поражения от красно-белых руководство «Урала» приняло решение расторгнуть контракт с главным тренером Игорем Шалимовым, исполняющим обязанности наставника команды стал Евгений Аверьянов.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 5, 12.08.2022, 19:30

Факел-Урал-

Предстоящий матч станет третьим в высшем дивизионе чемпионата России между «Факелом» и «Уралом». До этого команды встречались в сезоне-1992 — тогда екатеринбуржцы одержали две победы со счетом 1:0. Во втором по силе дивизионе российского футбола они встречались восемь раз (две победы команды из Воронежа, две ничьих и четыре победы «Урала»).

За «Факел» в пятницу не смогут сыграть восстанавливающиеся от травм защитник Сергей Божин и полузащитник Денис Шепилов. «Урал» будет вынужден обходиться без хавбека Луки Цулукидзе.

Программа пятого тура РПЛ продолжится 13 августа матчами «Локомотив» — «Крылья Советов» (начало — 15:00 мск), «Зенит» — ЦСКА (17:00 мск) и «Динамо» — «Краснодар» (20:00 мск). В воскресенье состоятся игры «Химки» — «Ахмат» (15:00 мск), «Оренбург» — «Торпедо» (17:30 мск), «Пари Нижний Новгород» — «Ростов» (17:30 мск) и «Спартак» — «Сочи» (20:00 мск).

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