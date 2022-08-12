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09:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хендрикс ушел из «Спартака» в «Фортуну», Дзюбы не будет в «Краснодаре»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

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Источник: Спорт-Экспресс

Миранчук официально перешел в «Торино»

«Торино» арендовал полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Соглашение рассчитано на один сезон.

Ранее сообщалось, что сумма выкупа, прописанная в договоре, может составить 12 миллионов евро. Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошедшем сезоне серии А 26-летний игрок принял участие в 19 матчах, забил два мяча и отдал пять голевых передач.

Пруцев — в «Црвене Звезде»

Полузащитник «Сочи» Егор Пруцев стал игроком «Црвены Звезды». Контракт с 19-летним футболистом рассчитан до лета 2026 года. За «Сочи» россиянин провел один матч. В составе команды из Белграда хавбек будет выступать под 29-м номером. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

Влашич стал одноклубником Миранчука

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич перешел в «Торино» на правах аренды. У туринцев есть возможность выкупить хорвата за 15 миллионов евро. Transfermarkt оценивает хавбека в 22 миллиона евро. В минувшем сезоне АПЛ Влашич провел 19 матчей и забил один гол. Никола выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год.

Дзюбы не интересен «Краснодару»

По информации Metaratings, «Краснодар» не планирует подписывать нападающего Артема Дзюбу. До этого сообщалось, что форварда могут взять в случае ухода из клуба Джона Кордобы. Ранее также стало известно, что россиянином интересуются команды из Сербии и Турции.

33-летний игрок выступал за «Спартак», «Томь», «Арсенал», «Ростов» и «Зенит». В прошедшем сезоне РПЛ Дзюба провел 28 матчей, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

«Фортуна» взяла Хендрикса

Полузащитник Йоррит Хендрикс подписал соглашение с «Фортуной». Договор с 27-летним игроком рассчитан до июня 2023 года. В четверг, 11 августа, «Спартак» объявил о расторжении контракта с голландцем. Хавбек перешел в «Спартак» из ПСВ зимой 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,8 миллиона евро.

Матвей Морозов

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