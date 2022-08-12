Олимпийский чемпион посоветовал Дзюбе готовиться к работе на заводе

Экс-спортсмен посоветовал игроку готовиться к работе на заводе. «Но я думаю, у него никакой специальности нет. Но в российском футболе найдут где-нибудь после карьеры для него местечко. Но не тренером, это должно быть от бога. Ну, приткнут где-нибудь», — заявил Тихонов.