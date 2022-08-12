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13:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийский чемпион посоветовал Дзюбе готовиться к работе на заводе

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о перспективах футболиста Артема Дзюбы. Об этом сообщает Vseprosport.

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Источник: РИА "Новости"

Экс-спортсмен посоветовал игроку готовиться к работе на заводе. «Но я думаю, у него никакой специальности нет. Но в российском футболе найдут где-нибудь после карьеры для него местечко. Но не тренером, это должно быть от бога. Ну, приткнут где-нибудь», — заявил Тихонов.

10 августа сложности Дзюбы с поиском нового клуба объяснил бывший футболист сборной России Андрей Аршавин. Он заявил, что у игрока завышенные финансовые ожидания.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года, в составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.

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