Новый лимит неожиданно повлиял на клубы РПЛ. Больше всего легионеров — у новичка лиги!

Нынешнее трансферное окно — первое, когда клубы работают в условиях нового лимита на легионеров. Весной РФС согласовал формулу «13+12» в заявке — то есть команды могли иметь в составе 13 иностранцев и 12 местных игроков. Но там тоже есть важные детали — в регламенте нет понятия легионер: только доморощенный (воспитанник клуба или ассоциации) или недоморощенный (иностранец). Соответственно, все игроки из ЕАЭС входят в список «13». При этом на поле они не являются легионерами, а в заявке — наоборот.

Клубы по разному реагировали на изменения регламента. Но общий посыл, кажется, выразил Сергей Семак — он назвал решение полумерами. Так как с одной стороны легионеров в заявке стало больше, с другой — на поле могут выходить только восемь игроков. Однако в случае Питера — восемь недоморощенных игроков плюс защитник из Казахстана Нуралы Алип. Подобную мысль тренер повторил совсем недавно, заявив, что «Зениту» новый лимит никак не помогает.

Но давайте посмотрим, как клубы в принципе пользуются изменёнными правилами. Главный вывод неожиданный — пока только три клуба имеют больше восьми легионеров в заявке. Остальные живут в старом ритме. Но до конца трансферного окна ещё несколько недель, поэтому всё может измениться.

Больше восьми иностранцев в заявке

«Оренбург» (12), «Зенит» (11), ЦСКА (9)

Неожиданное лидерство у новичка лиги — «Оренбурга». Только за одно лето они взяли дешёвых легионеров из разных клубов мира — либо за небольшой кэш, либо в аренду. Интересно, что главным рынком стал аргентинский: оттуда в «Оренбург» приехали три футболиста. А ещё в команде очень любят белорусов — в заявке четыре футболиста с дружественным паспортом. А у Кирилла Капленко двойное гражданство. Вот и получается, что в теории «Оренбург» может сыграть командой, где нет россиян — восемь легионеров не из ЕАЭС + три белоруса, которые не являются иностранцами на поле. Потенциально удивительный кейс, к которому пока не прибегает тренер.

«Зенит» на втором месте за счёт летних переходов — в команду пришли три бразильца плюс колумбиец Кассьерра. Пока Семак выжимает максимум и заполняет полную квоту легионеров на поле. Ведь выбор есть — и весьма приличный.

ЦСКА совсем недавно начал масштабную закупку. И она явно не завершена. Некоторых легионеров Федотов только знакомит с болельщиками. При этом руководство не планирует останавливаться на достигнутом. Так что не исключено, что в итоге ЦСКА обгонит «Зенит» не только в таблице.

От шести до восьми

«Спартак», «Краснодар», «Локомотив» (по 7), «Ахмат», «Химки» (по 6)

«Спартак» этим летом многих потерял. Свежая история — разрыв контракта с Хендриксом. При этом клуб оперативно находит легионерам замену, поэтому по числу иностранцев они приблизились к весеннему лимиту, а до конца трансферного окна наверняка возможен ещё один переход.

«Локомотив», в отличие от красно-белых, почти никого не терял. В минусе только два легионера — Кухта, который уехал по семейным обстоятельствам, и Бека-Бека, ушедший в «Ниццу». При этом массовой закупки иностранцев летом не было — только Раконьяц и Фассон. Но первый не играет из-за своего уровня, а второй — из-за тяжелой травмы.

В «Краснодар» после приостановки контракта вернулись несколько легионеров, плюс клуб купил сербского полузащитника и двух игроков из Ганы. А Олусегун даже сделал результат в последнем матче с «Локомотивом». Так что теперь есть доказательство, что даже в городе с закрытым аэропортом могут играть иностранцы.

По шесть легионеров — у «Ахмата» и «Химок». Но если в Грозном ротация очень условная и футболисты приезжают сразу на несколько лет, то в «Химках» всё решается куда быстрее. И довольно парадоксально. Один из боссов клуба Роман Терюшков говорит о развитии местных игроков, при этом клуб скупает странных граждан из условного Кот-д’Ивуара.

От пяти и меньше

«Урал» (5), «Динамо», «Пари НН», «Ростов», «Сочи», «Крылья Советов» (по 4), «Торпедо» (3), «Факел» (0)

У «Урала» ситуация похожа на «Ахмат». Там легионеры играют в основном давно, и текучка очень медленная. Из «Динамо» сбежали несколько футболистов, но взамен покупаются более благонадёжные — недавний трансфер Роберто Фернандеса тому подтверждение.

У «Нижнего» только четыре иностранца, и все они куплены ещё до прихода Михаила Галактионова. Тренер же приглашался под развитие своих игроков, поэтому неудивительно, что на международный рынок клуб смотрит не так активно. В «Ростове» и «Крыльях» также поставили на своих воспитанников — выходит довольно успешно.

В «Торпедо» нет ни одного футболиста из дальнего зарубежья. В основном граждане соседних республик либо игроки с двойным гражданством. А «Факел» и вовсе самый «чистый» клуб лиги — ноль легионеров и безумная любовь аудитории.