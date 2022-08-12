«Урал» сыграл вничью с «Факелом» и добыл первое очко в сезоне РПЛ

Встреча, которая прошла в Воронеже в присутствии 18178 зрителей, завершилась со счетом 0:0.

«Факел» с тремя очками нанимает 12-е место в турнирной таблице. Клуб еще ни разу не побеждал в текущем сезоне. «Урал», который провел первый матч после ухода Игоря Шалимова с поста главного тренера, располагается на последней, 16-й строчке. Екатеринбургская команда, которой руководил Евгений Аверьянов, набрала первое очко в нынешнем чемпионате.