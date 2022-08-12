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21:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Урал» сыграл вничью с «Факелом» и добыл первое очко в сезоне РПЛ

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Воронежский «Факел» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу.

Факел
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в Воронеже в присутствии 18178 зрителей, завершилась со счетом 0:0.

«Факел» с тремя очками нанимает 12-е место в турнирной таблице. Клуб еще ни разу не побеждал в текущем сезоне. «Урал», который провел первый матч после ухода Игоря Шалимова с поста главного тренера, располагается на последней, 16-й строчке. Екатеринбургская команда, которой руководил Евгений Аверьянов, набрала первое очко в нынешнем чемпионате.

В следующем туре воронежский клуб 19 августа на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а «Урал» днем позже примет «Нижний Новгород».

Факел
0:0
Первый тайм: 0:0
Урал
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