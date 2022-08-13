«Спартак» отдает 7 миллионов за защитника, Дзагоев близок к возвращению в РПЛ. Трансферы и слухи дня
Главное к этому часу.
Главное к этому часу.
Московский «Спартак» включился в борьбу за крайнего защитника «Атлетико Минейро» Рубенса. Об этом сообщает 98 Esportes. По данным источника, красно-белые уже сделали первое предложение по 21-летнему бразильцу в размере 7 млн евро. Реакция бразильского клуба неизвестна.
В начале июля сообщалось об интересе к Рубенсу со стороны другого московского клуба — «Динамо».
Полузащитник Алан Дзагоев, который после ухода из ЦСКА находится без команды, может продолжить карьеру в «Ахмате». Как сообщает Metaratings.ru, грозненский клуб уже связывался с 32-летним футболистом. В настоящее время представители Дзагоева активно предлагают услуги игрока европейским клубам.
Дзагоев играл в ЦСКА с 2008 по 2022 год. Нынешним летом футболист покинул армейский клуб по истечении срока контракта.
Московское «Динамо» и израильский клуб «Маккаби» Нетания достигли принципиальной договоренности о переходе полузащитника сборной Израиля Эдена Карцева на правах аренды до конца сезона-2022/23 с эксклюзивной опцией выкупа. Как сообщает официальный сайт бело-голубых, игроку в ближайшее время предстоит подписать трудовой договор.
22-летний опорный хавбек является воспитанником тель-авивского «Маккаби», с которым он выиграл Кубок и Суперкубок Израиля. Также он выступал за «Бейтар Тель-Авив Рамла», «Хапоэль Хадера» и «Ирони Кирьят-Шмона». Прошлый сезон провел в «Маккаби» из Нетании, забив два гола в 25 матчах. За сборную Израиля Карцев сыграл три встречи.
«Ювентус» по-прежнему заинтересован в подписании полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Напомним, клубы уже согласовали условия аренды с обязательным выкупом через год. Ранее «Ювентус» договорился с самим Паредесом об условиях личного контракта.
Теперь переход 28-летнего аргентинца, который ранее выступал за «Зенит», зависит от другого трансфера — хавбека «Ювентуса» Адриена Рабьо в «Манчестер Юнайтед». Паредес будет призван заменить в туринском клубе именно 27-летнего француза.
Миланский «Интер» заинтересован в услугах защитника дортмундской «Боруссии» Мануэля Аканжи. Об этом сообщает журналист Николо Скира в твиттере. По данным источника, нерадзурри хотят подписать 27-летнего футболиста бесплатно следующим летом, когда у него истечет контракт с нынешним клубом.
Ранее главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил, что клуб до конца августа намерен усилиться защитником. В минувшем сезоне Аканджи провел 35 матчей за «Боруссию», в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.
Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас дал согласие на переход в «Наполи». Об этом сообщил в твиттере инсайдер и журналист Николо Скира. По данным источника, теперь между собой осталось договориться клубам. Если «ПСЖ» согласится выплачивать Навасу часть зарплаты, сделка состоится. Очевидно, речь идет об аренде.
Ранее главный тренер парижского клуба Кристоф Гальтье заявил, что основным вратарем в новом сезоне будет Джанлуиджи Доннарумма.