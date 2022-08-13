Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Бохум
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Штутгарт
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив
Крылья Советов
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Астон Вилла
Эвертон
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Лидс
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Фулхэм
Футбол. Премьер-лига
17:00
Зенит
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волга
КАМАЗ
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Ренн
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Уфа
02
Футбол. Первый дивизион
19:00
Шинник
Родина
Футбол. Зарубежный
19:30
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-04
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Милан
Удинезе
Футбол. Зарубежный
19:30
Сампдория
Аталанта
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
Краснодар
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Интер
Футбол. Зарубежный
21:45
Монца
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Райо Вальекано
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
12.08
Факел
Урал
00
7.08
Ростов
Оренбург
21
7.08
Сочи
Нижний Новгород
21
7.08
Крылья Советов
Динамо
02
7.08
Торпедо
Химки
13
6.08
Краснодар
Локомотив
30
6.08
Ахмат
Зенит
00
6.08
ЦСКА
Факел
41
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:44 (мск), источник: Sport24

«Спартак» отдает 7 миллионов за защитника, Дзагоев близок к возвращению в РПЛ. Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.

Спартак
Ахмат
ЦСКА
Динамо
Маккаби Нетания
ПСЖ
Ювентус
Интер
Боруссия Д
НаполиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Что в России

«Спартак» сделал предложение «Атлетико Минейро» по Рубенсу

Московский «Спартак» включился в борьбу за крайнего защитника «Атлетико Минейро» Рубенса. Об этом сообщает 98 Esportes. По данным источника, красно-белые уже сделали первое предложение по 21-летнему бразильцу в размере 7 млн евро. Реакция бразильского клуба неизвестна.

В начале июля сообщалось об интересе к Рубенсу со стороны другого московского клуба — «Динамо».

«Ахмат» заинтересован в Дзагоеве

Полузащитник Алан Дзагоев, который после ухода из ЦСКА находится без команды, может продолжить карьеру в «Ахмате». Как сообщает Metaratings.ru, грозненский клуб уже связывался с 32-летним футболистом. В настоящее время представители Дзагоева активно предлагают услуги игрока европейским клубам.

Дзагоев играл в ЦСКА с 2008 по 2022 год. Нынешним летом футболист покинул армейский клуб по истечении срока контракта.

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» договорилось о переходе Карцева

Московское «Динамо» и израильский клуб «Маккаби» Нетания достигли принципиальной договоренности о переходе полузащитника сборной Израиля Эдена Карцева на правах аренды до конца сезона-2022/23 с эксклюзивной опцией выкупа. Как сообщает официальный сайт бело-голубых, игроку в ближайшее время предстоит подписать трудовой договор.

22-летний опорный хавбек является воспитанником тель-авивского «Маккаби», с которым он выиграл Кубок и Суперкубок Израиля. Также он выступал за «Бейтар Тель-Авив Рамла», «Хапоэль Хадера» и «Ирони Кирьят-Шмона». Прошлый сезон провел в «Маккаби» из Нетании, забив два гола в 25 матчах. За сборную Израиля Карцев сыграл три встречи.

Что в Европе

Экс-футболист «Зенита» может перейти в «Ювентус»

«Ювентус» по-прежнему заинтересован в подписании полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Напомним, клубы уже согласовали условия аренды с обязательным выкупом через год. Ранее «Ювентус» договорился с самим Паредесом об условиях личного контракта.

Теперь переход 28-летнего аргентинца, который ранее выступал за «Зенит», зависит от другого трансфера — хавбека «Ювентуса» Адриена Рабьо в «Манчестер Юнайтед». Паредес будет призван заменить в туринском клубе именно 27-летнего француза.

Источник: AP 2022

«Интер» хочет подписать Аканжи из «Боруссии»

Миланский «Интер» заинтересован в услугах защитника дортмундской «Боруссии» Мануэля Аканжи. Об этом сообщает журналист Николо Скира в твиттере. По данным источника, нерадзурри хотят подписать 27-летнего футболиста бесплатно следующим летом, когда у него истечет контракт с нынешним клубом.

Ранее главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил, что клуб до конца августа намерен усилиться защитником. В минувшем сезоне Аканджи провел 35 матчей за «Боруссию», в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.

Кейлор Навас готов перейти в «Наполи»

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас дал согласие на переход в «Наполи». Об этом сообщил в твиттере инсайдер и журналист Николо Скира. По данным источника, теперь между собой осталось договориться клубам. Если «ПСЖ» согласится выплачивать Навасу часть зарплаты, сделка состоится. Очевидно, речь идет об аренде.

Ранее главный тренер парижского клуба Кристоф Гальтье заявил, что основным вратарем в новом сезоне будет Джанлуиджи Доннарумма.

 Наташа Королева засветила роскошную грудь, снявшись полностью обнаженной: горячие фото
Ирина Шейк выложила пикантное фото в поддержку России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь