«Спартак» отдает 7 миллионов за защитника, Дзагоев близок к возвращению в РПЛ. Трансферы и слухи дня

Что в России

«Спартак» сделал предложение «Атлетико Минейро» по Рубенсу

Московский «Спартак» включился в борьбу за крайнего защитника «Атлетико Минейро» Рубенса. Об этом сообщает 98 Esportes. По данным источника, красно-белые уже сделали первое предложение по 21-летнему бразильцу в размере 7 млн евро. Реакция бразильского клуба неизвестна.

В начале июля сообщалось об интересе к Рубенсу со стороны другого московского клуба — «Динамо».

«Ахмат» заинтересован в Дзагоеве

Полузащитник Алан Дзагоев, который после ухода из ЦСКА находится без команды, может продолжить карьеру в «Ахмате». Как сообщает Metaratings.ru, грозненский клуб уже связывался с 32-летним футболистом. В настоящее время представители Дзагоева активно предлагают услуги игрока европейским клубам.

Дзагоев играл в ЦСКА с 2008 по 2022 год. Нынешним летом футболист покинул армейский клуб по истечении срока контракта.

«Динамо» договорилось о переходе Карцева

Московское «Динамо» и израильский клуб «Маккаби» Нетания достигли принципиальной договоренности о переходе полузащитника сборной Израиля Эдена Карцева на правах аренды до конца сезона-2022/23 с эксклюзивной опцией выкупа. Как сообщает официальный сайт бело-голубых, игроку в ближайшее время предстоит подписать трудовой договор.

22-летний опорный хавбек является воспитанником тель-авивского «Маккаби», с которым он выиграл Кубок и Суперкубок Израиля. Также он выступал за «Бейтар Тель-Авив Рамла», «Хапоэль Хадера» и «Ирони Кирьят-Шмона». Прошлый сезон провел в «Маккаби» из Нетании, забив два гола в 25 матчах. За сборную Израиля Карцев сыграл три встречи.

Что в Европе

Экс-футболист «Зенита» может перейти в «Ювентус»

«Ювентус» по-прежнему заинтересован в подписании полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Напомним, клубы уже согласовали условия аренды с обязательным выкупом через год. Ранее «Ювентус» договорился с самим Паредесом об условиях личного контракта.

Теперь переход 28-летнего аргентинца, который ранее выступал за «Зенит», зависит от другого трансфера — хавбека «Ювентуса» Адриена Рабьо в «Манчестер Юнайтед». Паредес будет призван заменить в туринском клубе именно 27-летнего француза.

«Интер» хочет подписать Аканжи из «Боруссии»

Миланский «Интер» заинтересован в услугах защитника дортмундской «Боруссии» Мануэля Аканжи. Об этом сообщает журналист Николо Скира в твиттере. По данным источника, нерадзурри хотят подписать 27-летнего футболиста бесплатно следующим летом, когда у него истечет контракт с нынешним клубом.

Ранее главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил, что клуб до конца августа намерен усилиться защитником. В минувшем сезоне Аканджи провел 35 матчей за «Боруссию», в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.

Кейлор Навас готов перейти в «Наполи»

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас дал согласие на переход в «Наполи». Об этом сообщил в твиттере инсайдер и журналист Николо Скира. По данным источника, теперь между собой осталось договориться клубам. Если «ПСЖ» согласится выплачивать Навасу часть зарплаты, сделка состоится. Очевидно, речь идет об аренде.