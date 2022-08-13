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14:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как Семак справится без Клаудиньо? Сутормин удержит Карраскаля? Что покажет Чалов?

Главные тактические интриги матча в Петербурге.

Зенит
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» сыграет с ЦСКА в центральном матче 5-го тура РПЛ. Команда Сергея Семака подрастеряла очки на старте чемпионата и занимает промежуточное 4-е место, в то время как ЦСКА Владимира Федотова подходит к этому матчу лидером. «СЭ» выделяет главные тактические интриги предстоящей встречи.

Правый фланг — основная проблема «Зенита». ЦСКА может воспользоваться ею за счет Карраскаля

Травмы Вячеслава Караваева и Далера Кузяева привели к тому, что на правом фланге обороны у «Зенита» выходит Алексей Сутормин. Он уступает первым двум и в плане игры в защите (часто оставляет за собой свободные зоны, проигрывает ситуации «один в один» и невовремя выбрасывается на перехват), и в плане индивидуального мастерства (на среднем уровне выполняет как короткие, так и длинные передачи, плохо действует под давлением и почти не идет в дриблинг).

Источник: РИА "Новости"

У ЦСКА на левом краю особо опасен Хорхе Карраскаль — колумбиец не прощает соперникам позиционных ошибок и очень технично разбирается с ними на скорости. Если Деян Ловрен в этом матче не будет надежно страховать Сутормина (с чем иногда возникают проблемы из-за плохой реакции хорвата), то правый фланг будет самым уязвимым местом в обороне сине-бело-голубых.

Без Клаудиньо «Зенит» потеряет в креативе. Его могут заменить Бакаев и Малком

В матче с «Ахматом» Клаудиньо получил повреждение и не сможет помочь команде в игре с ЦСКА. Бразилец выполняет в «Зените» две важнейшие функции. Во-первых, отвечает за розыгрыш мяча из глубины и определение вектора атаки. При выходе на чужую половину поля Клаудиньо опускается чуть ниже всей средней линии и делает забросы на открытых партнеров на флангах. Во-вторых, бразилец умеет классно удерживать мяч около штрафной, искать возможность для обостряющего паса между линиями и неожиданно для противника переходить из зоны в зону, используя игру пятками, короткие «стеночки» с партнерами и дриблинг на ограниченном пространстве.

Источник: РИА "Новости"

Занять место Клаудиньо может либо Малком (тогда схема из 4−3−3 трансформируется в 4−4−2 с двумя нападающими), либо Бакаев. Однако полноценно заменить Клаудиньо «Зениту» все равно, конечно, не удастся. Это позволит ЦСКА быстрее вытеснять питерцев из финальной трети, реже оставлять неприкрытых соперников на ударной позиции и не вжиматься в штрафную при позиционных атаках.

Рывки за спины защитникам — главное оружие «Зенита» в атаке. Вендел и Кассьерра отлично играют роли ложных «девяток»

Высокорослые центральные защитники ЦСКА по понятным причинам не обладают высокой скоростью и ловкостью, в связи с чем регулярно позволяют форвардам соперника забрасывать себе мяч за спину, опасно открываться на грани офсайда и получать передачи в высоких позициях. Нападающие «Зенита» достаточно юркие и умеют классно отклеиваться от противников, при этом стараясь играть в касание и не замедлять атаку. Особенно в этом плане выделяется Малком — бразилец, несмотря на небольшие габариты (рост — 171 см) жестко ставит противникам корпус, играя спиной к чужим воротам и забегая защитникам за спины.

Источник: РИА "Новости"

Еще одна фишка — использование Матео Кассьерры и Вендела на позиции ложных «девяток». Оба футболиста забегают в штрафную и уводят противников ближе к воротам, а партнеры в это время врываются в свободные зоны и на оперативном просторе создают опасный момент.

В составе ЦСКА должны быть особо внимательны и не забывать при обороне спускаться из опорной зоны Максим Мухин и Константин Кучаев, помогая блокировать передачи соперника низом.

Чалов очень хорош в подыгрыше и отлично взаимодействует с Мединой и Карраскалем. Его роль может стать ключевой в матче

При Владимире Федотове Федор Чалов стал больше играть в оттяжке и комбинировать с вингерами, занимая позицию форварда только ситуативно. Он старается чаще действовать около штрафной, скидывая мяч партнерам, отходить в глубину и находить передачей свободного футболиста на бровке, а также открываться ближе к средней линии. В нынешнем сезоне Чалов — второй в команде по xGChain, четвертый по xA и xGBuildup и третий по передачам под удар (среди тех, кто сыграл хотя бы 90 минут).

Источник: РИА "Новости"

Защитники «Зенита» редко выдергиваются из линии для перехвата, предпочитая плассироваться до самого последнего момента, поэтому в зонах перед штрафной периодически появляется пространство, через которое можно беспрепятственно провести мяч для заброса или проникающего паса. Учитывая то, что питерцы будут следить за более опасными в плане игры один в один и дальних ударов Карраскалем и Хорхе Мединой, у Чалова есть шанс стать теневым героем этой встречи.

Автор: Матвей Морозов

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