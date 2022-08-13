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14:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд

«Локомотив» в рамках 5-го тура РПЛ на своем поле примет «Крылья Советов». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Локомотив
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Камано, Миранчук, Игнатьев, Изидор.

Запасные: Гильерме, Савин, Погостнов, Магкеев, Бабкин, Петров, Керк, Раков, Раконьяц.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Соколов, Коваленко, Витюгов, Ежов, Глушенков, Цыпченко.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Барач, Тепляков, Липовой, Хубулов, Шитов.

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