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16:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — ЦСКА: стартовые составы. Бакаев выйдет с первых минут, Карраскаль остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Зенита» и ЦСКА на матч пятого тура чемпионата России.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин, Бакаев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.

Запасные: Королев, Иван, Караваев, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Михайлов, Мантуан, Кассьерра.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Кучаев, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Гайич, Мендес, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Обляков, Лукин, Ермаков, Карраскаль, Зделар, Заболотный, Яковлев, Гайч.

Матч пройдет на «Газпром Арене» и начнется — в 17.00 мск.

ЦСКА набрал 10 очков в 4 турах РПЛ и занимает первое место в турнирной. «Зенит» с 8 очками идет на четвертом месте.

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