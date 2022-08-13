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17:08 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ, команды пробили три пенальти

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Локомотив
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» дома со счетом 1:1 сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче пятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на «РЖД-Арене».

У «Крыльев Советов» отличился Максим Глушенков (68).

На седьмой минуте матча главный арбитр встречи Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота «Локомотива» после использования системы видеоассистента рефери (VAR), одиннадцатиметровый удар отразил голкипер железнодорожников Даниил Худяков.

На 18-й минуте вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев отразил пенальти, который исполнял Франсуа Камано.

В составе «Локомотива» гол забил Антон Миранчук (90+1, с пенальти).

«Локомотив» не проигрывает «Крыльям Советов» в чемпионате России с 9 апреля 2011 года, тогда красно-зеленые в гостях уступили со счетом 0:1. После этого «Локомотив» одержал девять побед, семь встреч завершились вничью.

«Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, самарская команда набрала пять очков в пяти турах. «Локомотив» идет 13-м, команда набрала три очка.

В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет с подмосковными «Химками» 20 августа, «Крылья Советов» днем ранее на своем поле сыграют с воронежским «Факелом».

Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:0
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