«Локомотив» не смог победить в первых пяти турах нового сезона РПЛ

Встреча, которая прошла в Москве, закончилась со счетом 1:1. У гостей на 68-й минуте отличился Максим Глушенков. В компенсированное ко второму тайму время Антон Миранчук сравнял счет, реализовав пенальти.

На 8-й минуте удар Глушенкова с 11-метровой отметки отбил вратарь «Локомотива» Даниил Худяков. На 19-й минуте пенальти не смог реализовать игрок железнодорожников Франсуа Камано — с ударом справился Иван Ломаев, признанный лучшим игроком встречи.