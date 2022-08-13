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18:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» не смог победить в первых пяти турах нового сезона РПЛ

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» дома сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая прошла в Москве, закончилась со счетом 1:1. У гостей на 68-й минуте отличился Максим Глушенков. В компенсированное ко второму тайму время Антон Миранчук сравнял счет, реализовав пенальти.

На 8-й минуте удар Глушенкова с 11-метровой отметки отбил вратарь «Локомотива» Даниил Худяков. На 19-й минуте пенальти не смог реализовать игрок железнодорожников Франсуа Камано — с ударом справился Иван Ломаев, признанный лучшим игроком встречи.

«Крылья Советов» с пятью очками занимают десятое место в турнирной таблице. «Локомотив», набравший три очка, идет на 13-й позиции. В следующем туре москвичи 20 августа сыграют в гостях с подмосковными «Химками», а самарцы днем ранее примут воронежский «Факел».

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