«Локомотив» не смог победить в первых пяти турах нового сезона РПЛ
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» дома сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» дома сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в Москве, закончилась со счетом 1:1. У гостей на 68-й минуте отличился Максим Глушенков. В компенсированное ко второму тайму время Антон Миранчук сравнял счет, реализовав пенальти.
На 8-й минуте удар Глушенкова с 11-метровой отметки отбил вратарь «Локомотива» Даниил Худяков. На 19-й минуте пенальти не смог реализовать игрок железнодорожников Франсуа Камано — с ударом справился Иван Ломаев, признанный лучшим игроком встречи.
«Крылья Советов» с пятью очками занимают десятое место в турнирной таблице. «Локомотив», набравший три очка, идет на 13-й позиции. В следующем туре москвичи 20 августа сыграют в гостях с подмосковными «Химками», а самарцы днем ранее примут воронежский «Факел».