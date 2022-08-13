Фанаты «Зенита» почтили память экипажа АПЛ «Курск», утонувшего 22 года назад

Фанаты домашнего клуба почтили память экипажа атомной подводной лодки «Курск», которая затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море (175 километров от Североморска). «Курск» затонул на глубине 108 метров, все 118 членов экипажа, находившихся в тот момент на АПЛ, погибли.