Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
Краснодар
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вальядолид
Вильярреал
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
40
Футбол. Зарубежный
перерыв
Шальке-04
Боруссия М
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Милан
Удинезе
22
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сампдория
Аталанта
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Шинник
Родина
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Интер
Футбол. Зарубежный
21:45
Монца
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Ренн
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Эспаньол
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Лестер
42
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Ньюкасл Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Борнмут
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Лидс
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Фулхэм
00
Футбол. Премьер-лига
17:00
Зенит
ЦСКА
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волга
КАМАЗ
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Аугсбург
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Бохум
32
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Кельн
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Штутгарт
22
Футбол. Премьер-лига
15:00
Локомотив
Крылья Советов
11
Футбол. Зарубежный
14:30
Астон Вилла
Эвертон
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Уфа
02
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17:00
Зенит
ЦСКА
21
15:00
Локомотив
Крылья Советов
11
12.08
Факел
Урал
00
7.08
Ростов
Оренбург
21
7.08
Сочи
Нижний Новгород
21
7.08
Крылья Советов
Динамо
02
7.08
Торпедо
Химки
13
6.08
Краснодар
Локомотив
30
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Сегодня, 13 августа, на «ВТБ Арене — Центральном стадион Динамо им. Льва Яшина» состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и «Краснодаром».

Динамо
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Стартовый состав Сергея Карасёва прозвучит в 20:00 мск. Стартовые составы команд:

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 5, 13.08.2022, 20:00

Динамо0Краснодар0

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Паршивлюк, Моро, Фомин, Гагнидзе, Захарян, Смолов, Грулёв.

Запасные: Лещук, Будачёв, Кутицкий, Лаксальт, Лесовой, Макаров, Карапузов, Тюкавин, Гладышев.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Литвинов, Рамирес, Волков, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Сорокин, Исаенко, Якимов, Баньяц, Сулейманов, Манелов, Самко.

Обслужит матч «Динамо» — «Краснодар» бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут Игорь Демешко (Химки) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервным судьёй назначен Роман Сафьян (Москва). Арбитр VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), его помощник — Екатерина Курочкина (Малаховка).

 Легенда чешского хоккея отказался возвращать свитер, подаренный ему Путиным
Как водка и травма перечеркнули жизнь советского рекордсмена
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь