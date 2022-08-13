«Динамо» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Обслужит матч «Динамо» — «Краснодар» бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут Игорь Демешко (Химки) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервным судьёй назначен Роман Сафьян (Москва). Арбитр VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), его помощник — Екатерина Курочкина (Малаховка).