Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с ЦСКА

«Хорошая игра в исполнении нашей команды. Особенно первый тайм, по движению и голевым моментам смотрелись хорошо. Во втором тайме армейцы больше контролировали мяч. Но если в целом, то у нас было большое преимущество. Мы не можем с таким движением и интенсивностью действовать 90 минут. Был прекрасный первый тайм, во втором свежести было меньше. Ментально ошибка с 11-метровым выбила из колеи. Но в принципе ребята снова забили, в концовке могли ещё. Хорошая победа над хорошей командой», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.