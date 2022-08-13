«Зенит» подменили после перерыва. Но для победы над ЦСКА хватило чудо-удара новичка

«Зенит» и ЦСКА выдали ярчайший матч в Санкт-Петербурге. Чемпион обыграл лидера и сместил армейцев с первого места.

В составах «Зенита» и ЦСКА были любопытные изменения. У петербуржцев в воротах вместо дисквалифицированного Одоевского сыграл Кержаков. Бразильский новичок Иван опять остался на скамейке, несмотря на то что его выход не создал бы проблем сине-бело-голубым с точки зрения лимита. Травмы Клаудиньо и Кузяева открыли дорогу в основу Бакаеву: до этого экс-спартаковец не играл за «Зенит» с первых минут. В атаке Семак вернулся к кандидатуре Сергеева, видимо, из-за того, что Кассьерра пока никак не может забить в РПЛ. Впервые в заявку чемпионов России попали восстановившиеся от травм Караваев и ещё один бразильский новичок Мантуан.

У ЦСКА неожиданно не оказалось в основе Карраскаля, который в четырёх стартовых турах РПЛ набрал 3+1 по системе «гол+пас». У колумбийца было повреждение (мышечные проблемы), поэтому он начал игру на скамейке, а с первых минут вышел чилийский дебютант Мендес. Столь же неожиданно в заявку армейцев попал Обляков, чья травма, судя по всему, оказалась не очень серьёзной.

«Зенит» и ЦСКА выдали ярчайший матч в Санкт-Петербурге 29 фотографий 29 фотографий 29 фотографий

Если главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не стал корректировать схему после потери Карраскаля, то Семак без Клаудиньо поменял 4−3−3 на 4−2−3−1. Но это, скорее, связано с игровыми характеристиками Бакаева, вышедшего вместо Клаудиньо. Зелимхан расположился под нападающим, а вообще тройка атакующих полузащитников в лице Бакаева, Малкома и Мостового постоянно менялась позициями, запутывая своим движением игроков обороны армейцев.

Преимущество «Зенита» в первом тайме было, конечно, очень большим — как территориальное (69% владения мячом), так и игровое. При этом в стартовые полчаса почти все моменты сине-бело-голубые организовали с участием Бакаева. Зелимхан был невероятно мотивирован! Сначала он заработал штрафной, после которого Мухин упустил Ловрена. Зенитовцы простили армейцев за ошибку на стандарте, да и потом ещё один-два раза стандарты сине-бело-голубых удивляли соперника. Например, в моменте, когда петербуржцы хитро разыграли угловой за счёт паса низом на Бакаева, пробившего из хорошей позиции в защитника ЦСКА.

«Зенит» быстро комбинировал, даже в редких ситуациях с прессингом красно-синих выходил из обороны низом. Забыты времена Дзюбы. Однажды команда Семака на топовом уровне организовала контрвыпад в такой ситуации, вот только атаку загубил неточным пасом Бакаев. Другие запомнившиеся эпизоды с Зелимханом — падение в штрафной ЦСКА после единоборства с Дивеевым (зенитовцы требовали пенальти, тем не менее судья решил, что движение защитника рукой не тянуло на фол), созданные моменты для Мостового и Сергеева, когда экс-спартаковец обокрал Набабкина. По ходу тайма Бакаев по просьбе тренерского штаба стал чаще смещаться направо, хотя, пожалуй, слева он был поопаснее.

Показательна статистика ударов к перерыву — 13:2 (в створ — 7:0). ЦСКА основном атаковал за счёт забросов на Чалова, с которыми справлялись Ловрен и Родригао. Это их игра — центрбекам «Зенита» сложнее против скоростных форвардов. Но «Зенит» долго не мог открыть счёт, так как феноменально играл Акинфеев. И всё же 0:0 к перерыву ЦСКА не удержал. Классный гол забил Малком — бразильцу дал свободу Кучаев.

Логично, что по такой игре на второй тайм у ЦСКА вышел Карраскаль. Значит, на 45 минут Хорхе всё-таки был готов. Колумбиец вышел вместо Мендеса: чилийский центрхав потерялся на непривычной позиции инсайда. Виктор не бил и не делал ключевых передач. У него 26 касаний мяча, 72% точных пасов и восемь потерь владения.

Впрочем, и с появлением на поле Карраскаля игра поначалу шла по тому же сценарию, что и до перерыва. Разве что теперь «Зенит» получил больше пространства для контратак. Колумбийца пару раз жёстко встретил Барриос. Тем удивительнее, что на исходе часа матча ЦСКА отыгрался. Шикарно сыграл Мойзес, благодаря которому мяч попал в штрафную «Зенита», и едва ли не впервые грубо ошибся после перехода в петербургскую команду Родригао. Пенальти не вызывал вопросов — Чалов хладнокровно забил с «точки», несмотря на паузу из-за конфликта перед 11-метровым.

Благодаря этому голу ЦСКА развернул игру. Команда Федотова уже лучше контролировала мяч, делала больше подходов к штрафной «Зенита». Семак отреагировал тройной заменой (ушёл с поля в том числе Бакаев, растворившийся на поле во втором тайме), а через 10 минут тренер «Зенита» поднял со скамейки ещё и Мантуана. Тем не менее чемпионы России никак не могли вернуть себе преимущество над лидером РПЛ. Зато как разыгрался Карраскаль в эти минуты! Колумбиец улетал от Адамова в контратаках, и петербуржцам просто повезло, что судьи зафиксировали офсайд у Хорхе и отменили второй гол в ворота Кержакова.

Вскоре после этого настоящий шедевр сотворил Мантуан. Арендованному у «Коринтианса» бразильцу хватило всего девяти минут, чтобы забить свой первый гол в России после стенки с Венделом. Вот это премьера!

Концовка матча была очень горячей. ЦСКА просил пенальти после падения Дивеева в штрафной «Зенита», тем не менее решение судей, пожалуй, можно поддержать: Родригао был первый на мяче и сыграл в него. В целом петербуржцы одержали заслуженную победу, ведь армейцы закончили игру с одним-единственным попаданием в створ (удары — 19:6, в створ — 8:1). Но какой же тяжёлой она получилась!