ЦСКА высмеял работу судьи Кукуяна на матче с «Зенитом»
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Футбольный клуб ЦСКА в Telegram-канале раскритиковал работу главного арбитра матча команды с петербургским «Зенитом» Павла Кукуяна.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Футбольный клуб ЦСКА в Telegram-канале раскритиковал работу главного арбитра матча команды с петербургским «Зенитом» Павла Кукуяна.
В субботу ЦСКА на выезде проиграл «Зениту» (1:2) в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Во время игры произошла потасовка, в ходе которой полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос схватил за горло защитника московской команды Кирилла Набабкина.
«Ку-ку, поиграем? Представьте, что вы судья, и видите этот эпизод. Какую карточку вы бы показали Барриосу за этот удушающий? Правильный ответ: желтая и Барриосу, и Набабкину (за то, что чуть не сломал руку сопернику своей мощной шеей)», — говорится в сообщении.
«Зенит» набрал 11 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА с 10 очками идет третьим.