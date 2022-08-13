ЦСКА высмеял работу судьи Кукуяна на матче с «Зенитом»

В субботу ЦСКА на выезде проиграл «Зениту» (1:2) в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Во время игры произошла потасовка, в ходе которой полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос схватил за горло защитника московской команды Кирилла Набабкина.

«Ку-ку, поиграем? Представьте, что вы судья, и видите этот эпизод. Какую карточку вы бы показали Барриосу за этот удушающий? Правильный ответ: желтая и Барриосу, и Набабкину (за то, что чуть не сломал руку сопернику своей мощной шеей)», — говорится в сообщении.