Матвей Сафонов высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в «Краснодар»

«Это у вас такое ощущение, что Кордоба скоро уйдёт. У меня такого ощущения нет. Я с ним разговаривал. Лично мне он говорил, что такого не будет, но точно никто не знает. Посмотрим, что будет дальше. Я не жду, что Кордоба уйдёт.



Хотел бы видеть Дзюбу в команде? У нас сейчас есть нападающие, я не вижу смысла в этом вопросе. Если почитать интернет, то достаточно много будет слухов — кто приходит, кого рассматривают. Думаю, надо всё это дело умножать на ноль. Не думаю, что даже меньшая часть этого — правда», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.