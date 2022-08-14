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11:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Матвей Сафонов высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в «Краснодар»

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов прокомментировал слухи о переходе 33-летнего нападающего Артёма Дзюбы в стан «быков».

Краснодар
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Источник: РИА "Новости"

«Это у вас такое ощущение, что Кордоба скоро уйдёт. У меня такого ощущения нет. Я с ним разговаривал. Лично мне он говорил, что такого не будет, но точно никто не знает. Посмотрим, что будет дальше. Я не жду, что Кордоба уйдёт.

Хотел бы видеть Дзюбу в команде? У нас сейчас есть нападающие, я не вижу смысла в этом вопросе. Если почитать интернет, то достаточно много будет слухов — кто приходит, кого рассматривают. Думаю, надо всё это дело умножать на ноль. Не думаю, что даже меньшая часть этого — правда», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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