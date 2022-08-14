«Снимаю “Спартак” с чемпионата». Что стало с судьями и другими героями скандала с «Сочи»

Август 2020-го надолго запомнят болельщики «Спартака». 1-й тур нового сезона, матч с «Сочи». И судейский скандал: К 15-й минуте КБ вели 2:0, но потом Василий Казарцев назначил первый странный пенальти за фол Павла Маслова на Кирилле Заике. По мнению «Спартака», Маслов успел сыграть в мяч. Видеоассистент рефери Алексей Еськов не стал указывать на очевидную ошибку коллеги. А кульминация случилась на 89-й минуте матча — Анатолий Немченко нанёс удар по воротам, а после случился контакт с Жиго. Казарцев снова указал на «точку», а видеоассистенты его не исправили.

Итог — ничья 2:2. И бурные эмоции Леонида Федуна после игры: «Завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен “Спартак”, значит, не нужен», — сказал один из акционеров клуба «СЭ».

Теперь «Спартак» вновь сыграет с «Сочи». А мы рассказываем, где сейчас герои той истории.

Леонид Федун (пока) по-прежнему рулит «Спартаком»

Слова акционера спровоцировали бурную полемику о судействе и роли «Спартака» в российском чемпионате. Кто-то злобно иронизировал над Федуном, кто-то всерьёз говорил, что РПЛ невозможна без этой команды. Правда, дискуссия продлилась недолго. На следующий день клубный босс заявил, что команда остаётся в лиге. Но подчеркнул — в случае «судейской травли» игроки в любой момент покинут поле. До этого так и не дошло.

В мае этого года «Спартак» выиграл Кубок России — первый при Федуне. А сам акционер произнёс загадочный спич, что его история закольцевалась. Сейчас никто не скрывает, что грядут перемены. И совсем не понятен будущий статус Федуна в клубе — вероятно, от принятия ключевых решений он всё-таки отойдёт.

Василий Казарцев по-прежнему судит матчи РПЛ

После матча с «Сочи» Казарцева не только критиковали, судье даже угрожали расправой. Два месяца он не работал, сходил в эфир «Матч ТВ», где всё объяснил, а потом вернулся в поле. Он продолжает ошибаться, но его никто не трогает — видимо, в руководстве судейства решили, что если убирать всех, то никто не останется.

Совсем недавно Казарцев, кажется, вспомнил 2020-й, а именно второй пенальти в ворота «Спартака». И поставил аналогичный в пользу «Оренбурга» в матче с «Ростовом». Однако все признали, что по нынешним правилам он принял правильное решение.

Интересно, что с того матча он ни разу не назначался на игры «Спартака». И вряд ли это когда-либо случится.

Алексей Еськов завершил карьеру

Главная жертва того матча — Алексей Еськов. Он работал видеоассистентом и не исправил ошибку Казарцева во втором пенальти. После были попытки объясниться на ТВ (говорил о нарушении протокола, в случае если бы позвал Казарцева к монитору) и проверка на детекторе лжи. Как писал «СЭ», судья её провалил.

Дальше — неожиданное завершение карьеры. В 41 год по состоянию здоровья. Видимо, рефери посчитал, что уйти так лучше, чем получить пожизненное отстранение. Сообщалось, что он может получить работу в РФС, однако, судя по всему, этого так и не произошло.

Самуэль Жиго — уехал из «Спартака» в «Марсель»

Самуэль Жиго стал важным действующим лицом того матча. Именно он, по версии Казарцева, сфолил на Немченко после чего был назначен второй пенальти. Естественно, француз был одним из тех, кто больше всего доказывал рефери его неправоту. Но обратной силы то решение не имело.

На Жиго тот эпизод не оказал глобального влияния. Он остался ключевым игроком обороны команды до лета 2022 года. А по завершении контракта уехал в «Марсель». Семейные обстоятельства оказались сильнее.

Александр Кокорин — перешёл в «Фиорентину»

Неожиданный герой в списке. Многие ожидали, что Кокорин сможет дебютировать как раз против бывшей команды. Но в дело вмешалась странная травма. Она же впоследствии не дала нападающему сыграть с «Зенитом». Мифические совпадения.

Кокорин наблюдал за игрой с трибуны, а после матча неожиданно выступил с публичным комментарием для «Чемпионата»:

«Первый пенальти имел место. Второй вообще непонятно с чего назначили. “Сочи” хорошо сыграл, не ожидал, что зацепит очки в Москве. Не видел такого судейства. Мы справимся, ничего страшного. Обидно, что теряем очки. Первые игры скомканные, никто хорошо не играл. Я очень хотел сыграть против “Сочи”. Я всех знаю, было бы проще, но, к сожалению, так получилось. Пишут, что это месть Ротенберга за мой переход? Да нет, не думаю», — сказал Александр.

Правда, через полгода он уехал в «Фиорентину». И справлялись уже без него.

Павел Маслов, Кирилл Заика и Анатолий Немченко

Маслов много играл при Доменико Тедеско (несмотря на несколько автоголов), он сыграл 38 матчей (37 в основе), Перед матчем с ЦСКА в апреле 2021-го Маслов выбыл из состава из-за острого воспаления мышц бедра. Защитник пропустил две игры и принял участие во встрече с «Химками», выйдя после перерыва. Этот матч стал для него последним до лета 2022 года, так как позже он получил рецидив. Восстановление должно было занять около пяти месяцев, но сильно затянулось. В матче с «Оренбургом» неделю назад он наконец-то вышел на поле, но после заявил, что оптимальных кондиций ещё не набрал.

Кирилл Заика и Анатолий Немченко до сих пор имеют контракты с «Сочи». Правда, если Заика в прошлом сезоне достаточно часто появлялся на поле (28 матчей, но лишь один в нынешнем), то Немченко в «Сочи» лишь формально. За южный клуб (кроме той самой игры со «Спартаком») он сыграл лишь однажды и ушёл в аренду в «Олимп-Долгопрудный», за который выступает уже на протяжении трёх сезонов.