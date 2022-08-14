Дуглас Сантос рассказал о главной слабости «Зенита» на старте РПЛ
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в разговоре с «СЭ» оценил стартовый отрезок сезона команды в РПЛ.
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в разговоре с «СЭ» оценил стартовый отрезок сезона команды в РПЛ.
«Считаю, что мы хорошо стартовали. Провели 5 хороших игр. Единственное, нам не очень хорошо удаются матчи на выезде. Это тот компонент, та часть нашей работы, которую мы обязательно должны улучшать, должны показывать себя лучше. Выступать нам нужно более сыгранно. Мы обязаны набирать больше очков в выездных матчах», — сказал Сантос «СЭ».
«Зенит» набрал 11 очков в пяти матчах и возглавил турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре команда Сергея Семака 21 августа дома сыграет с московским «Торпедо».