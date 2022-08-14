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17:00 (мск), источник: ТАСС

«Химки» проиграли «Ахмату» в первом матче после ухода тренера Юрана

Грозненцы победили в гостях со счетом 3:1.

Химки
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ХИМКИ /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» со счетом 3:1 победил подмосковные «Химки» в гостевом матче пятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на «Арене-Химки».

Забитыми мячами в составе «Ахмата» отметились Александр Трошечкин (14-я минута), Антон Швец (43) и Артем Тимофеев (90+3). У «Химок» отличился Александр Ломовицкий (60).

Футболисты «Химок» вышли на матч в футболках в поддержку капитана молодежной команды Тимура Галимзянова, который на матче Второй лиги против саратовского «Сокола» получил травму крестообразных связок. На прошлой неделе Галимзянову была проведена операция.

«Химки» провели первый матч под руководством Николая Писарева, который 10 августа был назначен на пост главного тренера команды. Он сменил на этом посту Сергея Юрана, контракт с которым был расторгнут 9 августа. Писарев будет совмещать работу в «Химках» и тренерском штабе сборной России, в подмосковном клубе его помощником стал старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.

«Ахмат» поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с восемью очками, «Химки» идут на девятой строчке с семью очками.

В следующем туре «Ахмат» в гостях встретится с московским ЦСКА 21 августа. «Химки» днем ранее дома примут столичный «Локомотив».

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