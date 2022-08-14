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18:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семак — король замен. «Зенит» разрывает лигу голами со скамейки

Тренерский штаб сине-бело-голубых добился ощутимого прогресса в оперативном управлении игрой. Это доказывают цифры.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Реакция на критику

Осенью 2020 года Сергей Семак переживал самое тяжелое время во главе «Зенита». Команда терпела поражения в Лиге чемпионов и в итоге заняла последнее место в группе, а тренерский штаб жестко критиковали за примитивную и даже боязливую игру. Причем осторожность проявлялась и в оперативном руководстве командой — Семак крайне редко делал замены до 70-й минуты, хотя зачастую ситуация этого требовала. Например, в августе 2020 года «Зенит» к перерыву уступал «Динамо» — 0:1, но Семак до той самой 70-й минуты израсходовал лишь одну замену из пяти, да и та была вынужденной — Себастьян Дриусси получил травму. В итоге счет так и не изменился.

Похожую критику штаб «Зенита» в том сезоне слышал и после других матчей — с «Локомотивом», «Рубином», «Брюгге», «Лацио»… Словосочетание «плохой матч-менеджмент» стало напрямую ассоциироваться с Семаком. У критиков оно было примерно так же популярно, как «веганский футбол» и «навесы на Дзюбу». Причем публично тренер ошибок не признавал, хотя его неоднократно спрашивали о поздних заменах на пресс-конференциях.

Гол Густаво Мантуана | Источник: Спорт-Экспресс

Мантуан — один из многих

Однако Семак осознавал проблему. После 70-й минуты футболистам часто просто не хватает времени, чтобы адаптироваться к темпу матча, а если таких игроков много, то перестановки могут вообще работать против команды. Кроме того, в сезоне-2020/21 «Зенит» толком не пользовался пятью заменами, хотя это нововведение на руку именно топ-клубам. Неслучайно в АПЛ аутсайдеры голосовали против внедрения этого правила.

Матч с ЦСКА подчеркнул, что «Зенит» теперь опасен не только основным составом, но и запасными: Густаво Мантуан на 76-й минуте заменил Андрея Мостового и забил вскоре после дебюта. Сам по себе этот факт не вызывает удивления — периодически резервные футболисты выходят на поле и приносят результат. Но на дистанции заметно, как сильно прибавил «Зенит» в этом отношении.

Сергей Семак | Источник: Спорт-Экспресс

15 голов после выхода на замену

В 2022 году «Зенит» сыграл 22 матча во всех турнирах. В них футболисты, появлявшиеся на поле по ходу игры, забили уже целых 15 мячей. Более того, у «Зенита» в этом году 25 голов во вторых таймах, 15 из них (60%) — на счету джокеров. Чаще всего со скамейки забивал Иван Сергеев (4), по два раза — Артем Дзюба и Андрей Мостовой. По одному голу — у Александра Ерохина, Дугласа Сантоса, Магомеда Оздоева, Юри Алберто, Матео Кассьерры, Зелимхана Бакаева и Мантуана. Всего — десять разных футболистов. Это говорит о том, что в «Зените» нет конкретного суперзапасного, каким был Уле Гуннар Сульшер в «МЮ». Зато тренерский штаб часто именно угадывает с заменами.

Статистика выглядит еще круче в сравнении с другими топ-клубами РПЛ:

Источник: Спорт-Экспресс

Отрыв «Зенита» от всех топ-клубов внушительный. И, вероятно, он будет увеличиваться. На прогрессе в оперативном руководстве сказываются два фактора. Во-первых, наличие пяти замен — инструмент, которым теперь штаб Семака прекрасно пользуется. Во-вторых, расширение состава «Зенита». В том же 2020 году сине-бело-голубые страдали от травм и ковида, а команду слабо усиливали трансферами. По лиге гулял миф о том, что «Зенит» располагает двумя равнозначными составами, хотя это было не так.

Сейчас у чемпионов России действительно сильный запас — пожалуй, настолько длинной скамейки у Семака за четыре с лишним года еще не было. Поэтому «Зенит» теперь невероятно опасен в концовках матчей — угроза может прийти откуда угодно.

Гоша Чернов

Зенит
2:1
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
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