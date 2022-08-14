«Оренбург» с минимальным счетом победил «Торпедо». Кутепов получил красную карточку в дебютном матче за москвичей

Источник: ФК «Оренбург»

Автором победного мяча в середине первого тайма стал нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев. Отметим, что к этому моменту московский клуб был вынужден провести замену вратаря: травмированного Виталия Ботнаря заменил Александр Довбня.

А во втором тайме «Торпедо» осталось в меньшинстве: прямую красную карточку получил дебютировавший за команду защитник Илья Кутепов.

В параллельном матче тура «Ростов» одолел «Нижний Новгород» со счетом 4:3.

«Оренбург» одержал вторую победу в сезоне и набрал 6 очков. Команда идет на 10-м месте в турнирной таблице. «Торпедо» проиграло третий матч подряд. Команда Александра Бородюка осталась на 15-й строчке (1 очко).