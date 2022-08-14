«Оренбург» с минимальным счетом победил «Торпедо». Кутепов получил красную карточку в дебютном матче за москвичей
«Оренбург» на своем поле победил «Торпедо» в матче 5-го тура чемпионата России. Хозяева поля выиграл с минимальным счетом — 1:0.
«Оренбург» на своем поле победил «Торпедо» в матче 5-го тура чемпионата России. Хозяева поля выиграл с минимальным счетом — 1:0.
Автором победного мяча в середине первого тайма стал нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев. Отметим, что к этому моменту московский клуб был вынужден провести замену вратаря: травмированного Виталия Ботнаря заменил Александр Довбня.
А во втором тайме «Торпедо» осталось в меньшинстве: прямую красную карточку получил дебютировавший за команду защитник Илья Кутепов.
В параллельном матче тура «Ростов» одолел «Нижний Новгород» со счетом 4:3.
«Оренбург» одержал вторую победу в сезоне и набрал 6 очков. Команда идет на 10-м месте в турнирной таблице. «Торпедо» проиграло третий матч подряд. Команда Александра Бородюка осталась на 15-й строчке (1 очко).
В следующем туре «Торпедо» 21 августа на выезде сыграет против «Зенита». В этот же день «Оренбург» проведет гостевой матч против «Краснодара».