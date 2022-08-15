«Спартак» единолично лидирует в Мир РПЛ после 5 туров впервые с чемпионского сезона-2016/17

В 5-м туре Мир РПЛ красно-белые разгромили «Сочи» (3:0) и вышли на чистое первое место в таблице, набрав 13 очков. Такой результат у команды в последний раз был на данном отрезке в сезоне-2016/17, в котором «Спартак» стал чемпионом страны.