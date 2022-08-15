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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:36 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» единолично лидирует в Мир РПЛ после 5 туров впервые с чемпионского сезона-2016/17

«Спартак» впервые за 6 лет единолично лидирует в чемпионате России после пяти туров.

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В 5-м туре Мир РПЛ красно-белые разгромили «Сочи» (3:0) и вышли на чистое первое место в таблице, набрав 13 очков. Такой результат у команды в последний раз был на данном отрезке в сезоне-2016/17, в котором «Спартак» стал чемпионом страны.

Московский клуб в седьмой раз стартовал с четырех побед и ничьей, однако по сравнению с предыдущими сезонами у «Спартака» сейчас лучшая разница забитых и пропущенных мячей — 14:3 (+11).

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3:0
Первый тайм: 0:0
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