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11:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер «Сочи» Гаранин: «Спартак» не удивил. Хотели обыграть их первым номером

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин в интервью корреспондентам «СЭ» рассказал о плане команды на игру против «Спартака» (0:3) в матче 5-го тура РПЛ.

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«Спартак» не удивил. Мы знали об их современной игре. Нам нравятся их идеи игры в футбол. Они хотят много действовать с мячом, доминировать, агрессивно давить на зоны. Мы готовились именно к такому «Спартаку». Очень грустно, что мы им сами проиграли матч. А хотели обыграть красно-белых, играя первым номером, именно в атаку, — сказал Гаранин «СЭ».

Гаранин также объяснил, почему не будет легче обыграть красно-белых, играя вторым номером.

«Сейчас уже нет. Они стали другими. У них появились другие идеи. Мы понимали, что “Спартак” будет делать на поле. Наша команда готовилась к агрессивному прессингу с их стороны. В связи с этим делали акцент на некоторые детали в тренировочном процессе. Но, к сожалению, у нас не получилось реализовать то, что мы хотели и готовили всю неделю», — добавил Гаранин.

14 августа красно-белые разгромили «Сочи» в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». В составе «Спартака» голы забили Антон Зиньковский и дубль на счету Квинси Промеса.

«Сочи» — пятый с 9 очками в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — первый с 13 баллами.

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