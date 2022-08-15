Какие у «Спартака» шансы на чемпионство? Лидеры после пяти туров не всегда брали титул
Изучили статистику за последние десять лет.
Изучили статистику за последние десять лет.
В РПЛ прошло уже пять туров, по итогам которых начала проявляться группа лидеров. Пятёрка сейчас выглядит так: первое место занимает «Спартак», который набрал 13 очков, вторым идёт «Зенит» (11), далее — «Ростов» (11), ЦСКА (10) и «Сочи» (9).
Как думаете, сколько раз за последние десять лет команда, которая по итогам пяти туров шла первой, в итоге брала чемпионство? Мы изучили! И вот спойлер: такое случалось часто. А вот пятёрка лидеров к концу сезона порой менялась довольно неожиданно.
Небольшое предупреждение: это ретроспектива ради интереса, а не поиска каких-то скрытых смыслов.
За десять сезонов команда, которая по итогам пяти туров шла первой, шесть раз стала чемпионом. В сезоне-2014/2015 «Зенит» начал с пяти побед (15 очков) и закончил чемпионат с 67 очками — отрыв от второго места составил семь очков. Похожая история была в следующем розыгрыше, когда ЦСКА тоже стартовал с победной пятиматчевой серии и завершил сезон на первом месте с 65 очками. Правда, отрыв был сильно меньше — «Ростов» отставал всего на два очка, и судьба чемпионства решалась в последнем туре: ЦСКА тогда обыграл «Рубин» в Казани и всё же забрал золотые медали.
«Спартак» в сезоне-2016/2017 шёл первым по итогам пяти туров и там же в итоге остался, завоевав чемпионство досрочно. Чуть помог «Зенит», который подступал к первой строчке, но не смог обыграть «Ахмат» дома.
В сезоне-2017/2018 по итогам пяти туров «Зенит» и «Локомотив» набрали по 13 очков, но первой формально была петербургская команда (из-за разницы мячей). Однако чемпионом всё же стал «Локо», а вот «Зенит» рухнул на пятую строчку.
Потом было три сезона гегемонии «Зенита», и только в прошлом розыгрыше после пяти туров на первую строчку вырвалось «Динамо». Отрыв, правда, был совсем небольшой — всего одно очко.
|Первое место
|2012/13
|2013/14
|2014/15
|2015/16
|2016/17
|После пяти туров
|Зенит
|Ростов
|Зенит
|ЦСКА
|Спартак
|По итогам сезона
|ЦСКА
|ЦСКА
|Зенит
|ЦСКА
|Спартак
|Первое место
|2017/18
|2018/19
|2019/20
|2020/21
|2021/22
|После пяти туров
|Зенит
|Зенит
|Зенит
|Зенит
|Динамо
|По итогам сезона
|Локомотив
|Зенит
|Зенит
|Зенит
|Зенит
В сезоне-2012/2013 после пяти туров ЦСКА шёл шестым (девять очков), а по итогам 30 туров стал первым, обогнав «Зенит» на два очка. Тогда интересно сложилось с пятёркой — три команды, которые попали туда после пяти туров, в итоге свалились в середину таблицы. «Локомотив» шёл третьим, но стал девятым, «Терек» — был четвёртым, а закончил восьмым.
|Финал сезона. Первая пятерка
|Место команды после пяти туров
|ЦСКА
|6
|Зенит
|1
|Анжи
|7
|Спартак
|2
|Кубань
|12
В следующем сезоне тоже сложилось интересно — ЦСКА, который стал чемпионом, после пяти туров шёл третьим, а «Зенит», занявший второе место, и вовсе четвёртым. Но мощнее выступил «Краснодар»: с 11-го места после старта поднялся в итоге на пятую строчку. А вот «Ростов», возглавлявший таблицу вначале, свалился на седьмое место, «Спартак» — со второго — на шестое.
|Финал сезона. Первая пятерка
|Место команды после пяти туров
|ЦСКА
|3
|Зенит
|4
|Локомотив
|5
|Динамо
|6
|Краснодар
|11
Сезоне-2014/2015 для «Спартака» сложился идентично, а историю «Краснодара» повторил «Рубин» — девятое место после старта чемпионата и пятое по его итогам. С ЦСКА тоже сложилось интересно: девять очков в пяти турах (седьмое место) и 60 после 30 туров (второе место).
|Финал сезона. Первая пятерка
|Место команды после пяти туров
|Зенит
|1
|ЦСКА
|7
|Краснодар
|4
|Динамо
|3
|Рубин
|9
Дальше пятёрки менялись несильно (команды переставлялись местами, но состав оставался плюс-минус тем же), а вот розыгрыш сезона-2018/2019 получился довольно неожиданным, если сравнивать расклады на старте и финише.
«Локомотив» тогда стал вторым, а после пяти туров шёл пятым, ЦСКА — был восьмым, а в итоге стал четвёртым. Но куда интереснее, что третье место занимал «Ростов», который к концовке вывалился из пятёрки и занял девятое место.
|Финал сезона. Первая пятерка
|Место команды после пяти туров
|Зенит
|1
|Локомотив
|5
|Краснодар
|6
|ЦСКА
|8
|Спартак
|2
В сезоне-2020/2021 итоговая пятёрка отличалась от той, что сформировалась на старте, на две команды — к финалу чемпионата из неё выпали «Динамо» (седьмое место) и «Ахмат» (11-е место).
|Финал сезона. Первая пятерка
|Место команды после пяти туров
|Зенит
|1
|Спартак
|2
|Локомотив
|10
|Рубин
|8
|Сочи
|3
Прошлый сезон, пожалуй, был самым непредсказуемым: по итогам пяти туров в тройке был «Рубин», который по окончании чемпионата вылетел в Первую лигу, «Локомотив» занимал четвёртое место, а после 30 туров оказался на шестой строчке.
|Финал сезона. Первая пятерка
|Место команды после пяти туров
|Зенит
|2
|Сочи
|5
|Динамо
|1
|Краснодар
|9
|ЦСКА
|6
В большинстве случаев команды, которые вылетали по итогам сезона, на старте сезона также оказывались в нижней части таблицы. Но исключения из этой закономерности есть! Так, «Динамо» в сезоне-2015/2016 после пяти туров шло седьмым, а в итоге оказалось на 15-й строчке. Похожая история произошла с «Аланией» в сезоне-2012/2013: команда на старте занимала восьмое место, а закончила чемпионат — на 16-м. Про мощное падение «Рубина» рассказали выше — за последние десять лет так никто не выступал.
Отрезок из пяти туров получился самым результативным в истории РПЛ — команды забили 123 мяча. Больше всего на счету «Спартака» — 14 голов.
|2012/13
|106
|2013/14
|108
|2014/15
|106
|2015/16
|87
|2016/17
|97
|2017/18
|84
|2018/19
|104
|2019/20
|95
|2020/21
|119
|2021/22
|113
|2022/23
|123
Полина Куимова