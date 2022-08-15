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15:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Какие у «Спартака» шансы на чемпионство? Лидеры после пяти туров не всегда брали титул

Изучили статистику за последние десять лет.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

В РПЛ прошло уже пять туров, по итогам которых начала проявляться группа лидеров. Пятёрка сейчас выглядит так: первое место занимает «Спартак», который набрал 13 очков, вторым идёт «Зенит» (11), далее — «Ростов» (11), ЦСКА (10) и «Сочи» (9).

Как думаете, сколько раз за последние десять лет команда, которая по итогам пяти туров шла первой, в итоге брала чемпионство? Мы изучили! И вот спойлер: такое случалось часто. А вот пятёрка лидеров к концу сезона порой менялась довольно неожиданно.

Небольшое предупреждение: это ретроспектива ради интереса, а не поиска каких-то скрытых смыслов.

Первое место: по итогам пятого тура vs финал сезона

За десять сезонов команда, которая по итогам пяти туров шла первой, шесть раз стала чемпионом. В сезоне-2014/2015 «Зенит» начал с пяти побед (15 очков) и закончил чемпионат с 67 очками — отрыв от второго места составил семь очков. Похожая история была в следующем розыгрыше, когда ЦСКА тоже стартовал с победной пятиматчевой серии и завершил сезон на первом месте с 65 очками. Правда, отрыв был сильно меньше — «Ростов» отставал всего на два очка, и судьба чемпионства решалась в последнем туре: ЦСКА тогда обыграл «Рубин» в Казани и всё же забрал золотые медали.

«Спартак» в сезоне-2016/2017 шёл первым по итогам пяти туров и там же в итоге остался, завоевав чемпионство досрочно. Чуть помог «Зенит», который подступал к первой строчке, но не смог обыграть «Ахмат» дома.

«Спартак» получил золото России
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В сезоне-2017/2018 по итогам пяти туров «Зенит» и «Локомотив» набрали по 13 очков, но первой формально была петербургская команда (из-за разницы мячей). Однако чемпионом всё же стал «Локо», а вот «Зенит» рухнул на пятую строчку.

Потом было три сезона гегемонии «Зенита», и только в прошлом розыгрыше после пяти туров на первую строчку вырвалось «Динамо». Отрыв, правда, был совсем небольшой — всего одно очко.

Первое место2012/132013/142014/152015/162016/17
После пяти туровЗенитРостовЗенитЦСКАСпартак
По итогам сезонаЦСКАЦСКАЗенитЦСКАСпартак
Первое место2017/182018/192019/202020/212021/22
После пяти туровЗенитЗенитЗенитЗенитДинамо
По итогам сезонаЛокомотивЗенитЗенитЗенитЗенит

Первая пятёрка: самое интересное за десять лет

В сезоне-2012/2013 после пяти туров ЦСКА шёл шестым (девять очков), а по итогам 30 туров стал первым, обогнав «Зенит» на два очка. Тогда интересно сложилось с пятёркой — три команды, которые попали туда после пяти туров, в итоге свалились в середину таблицы. «Локомотив» шёл третьим, но стал девятым, «Терек» — был четвёртым, а закончил восьмым.

Финал сезона. Первая пятеркаМесто команды после пяти туров
ЦСКА6
Зенит1
Анжи7
Спартак2
Кубань12

В следующем сезоне тоже сложилось интересно — ЦСКА, который стал чемпионом, после пяти туров шёл третьим, а «Зенит», занявший второе место, и вовсе четвёртым. Но мощнее выступил «Краснодар»: с 11-го места после старта поднялся в итоге на пятую строчку. А вот «Ростов», возглавлявший таблицу вначале, свалился на седьмое место, «Спартак» — со второго — на шестое.

Финал сезона. Первая пятеркаМесто команды после пяти туров
ЦСКА3
Зенит4
Локомотив5
Динамо6
Краснодар11

Сезоне-2014/2015 для «Спартака» сложился идентично, а историю «Краснодара» повторил «Рубин» — девятое место после старта чемпионата и пятое по его итогам. С ЦСКА тоже сложилось интересно: девять очков в пяти турах (седьмое место) и 60 после 30 туров (второе место).

Финал сезона. Первая пятеркаМесто команды после пяти туров
Зенит1
ЦСКА7
Краснодар4
Динамо3
Рубин9

Дальше пятёрки менялись несильно (команды переставлялись местами, но состав оставался плюс-минус тем же), а вот розыгрыш сезона-2018/2019 получился довольно неожиданным, если сравнивать расклады на старте и финише.

«Локомотив» тогда стал вторым, а после пяти туров шёл пятым, ЦСКА — был восьмым, а в итоге стал четвёртым. Но куда интереснее, что третье место занимал «Ростов», который к концовке вывалился из пятёрки и занял девятое место.

Финал сезона. Первая пятеркаМесто команды после пяти туров
Зенит1
Локомотив5
Краснодар6
ЦСКА8
Спартак2

В сезоне-2020/2021 итоговая пятёрка отличалась от той, что сформировалась на старте, на две команды — к финалу чемпионата из неё выпали «Динамо» (седьмое место) и «Ахмат» (11-е место).

Финал сезона. Первая пятеркаМесто команды после пяти туров
Зенит1
Спартак2
Локомотив10
Рубин8
Сочи3

Прошлый сезон, пожалуй, был самым непредсказуемым: по итогам пяти туров в тройке был «Рубин», который по окончании чемпионата вылетел в Первую лигу, «Локомотив» занимал четвёртое место, а после 30 туров оказался на шестой строчке.

Финал сезона. Первая пятеркаМесто команды после пяти туров
Зенит2
Сочи5
Динамо1
Краснодар9
ЦСКА6

Команды на вылет: неожиданные расклады

В большинстве случаев команды, которые вылетали по итогам сезона, на старте сезона также оказывались в нижней части таблицы. Но исключения из этой закономерности есть! Так, «Динамо» в сезоне-2015/2016 после пяти туров шло седьмым, а в итоге оказалось на 15-й строчке. Похожая история произошла с «Аланией» в сезоне-2012/2013: команда на старте занимала восьмое место, а закончила чемпионат — на 16-м. Про мощное падение «Рубина» рассказали выше — за последние десять лет так никто не выступал.

Источник: Чемпионат.com

Бонус: забитые мячи за первые пять туров. Этот сезон — рекордный!

Отрезок из пяти туров получился самым результативным в истории РПЛ — команды забили 123 мяча. Больше всего на счету «Спартака» — 14 голов.

2012/13106
2013/14108
2014/15106
2015/1687
2016/1797
2017/1884
2018/19104
2019/2095
2020/21119
2021/22113
2022/23123

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