Виктор Гончаренко — новый главный тренер «Урала»

45-летний Гончаренко начал тренерскую карьеру в БАТЭ. С октября 2013 по ноябрь 2014 года специалист возглавлял краснодарскую «Кубань», а с июня по сентябрь 2015-го — «Урал». Главным тренером команды из Екатеринбурга Гончаренко пробыл всего лишь шесть матчей. Позднее в его карьере была «Уфа», также свыше четырех лет он тренировал ЦСКА. С апреля 2021-го по январь-2022-го Гончаренко работал в «Краснодаре».